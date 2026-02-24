Le retour de Mourinho à Madrid, le choc des titans de la Ligue 1 et plus encore : pariez sur les affiches clés de la C1 européenne !

Les 24 et 25 février donneront lieu aux matchs retour de la plus prestigieuse compétition de clubs d’Europe. Le meilleur site de paris sportifs international, 1xBet, propose une pléthore de marchés et les meilleures cotes pour ces rencontres. Pariez de manière responsable via le lien et gagnez gros !

Inter - Bodø/Glimt, 24 février

Le finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions quittera la compétition dès les barrages. L’équipe de Cristian Chivu s’est inclinée 1-3 sur une pelouse synthétique inhabituelle à Bodø. Selon le manager des Nerazzurri, le mauvais état du terrain peut être blâmé.

L’Inter se trouve dans une situation délicate. Cependant, la formation a inscrit 11 buts lors de ses trois derniers matchs à domicile et est tout à fait capable de renverser la situation. Déplorable nouvelle : Lautaro Martínez sera absent pour ce match suite à une blessure contractée en Norvège.

L’euphorie est palpable à Bodø/Glimt. Après la rencontre, l’entraîneur Kjetil Knutsen a déclaré que ses pépites avaient livré une prestation moyenne. Si les Norvégiens parviennent à conserver leur avantage au score lors du match retour, une série télévisée pourrait bien être réalisée sur cette histoire.

V1 - 1,302, X - 6,96, V2 - 9,65.

Paris Saint-Germain - AS Monaco, 25 février

Menés 2-0, avec des penalties non transformés et la blessure de leur leader en milieu de première mi-temps, peu de signes suggéraient le retournement de situation après un tel début. Pourtant, pour le Paris Saint-Germain, partenaire officiel de 1xBet, le ciel est la limite. Lors du match aller contre Monaco, les Parisiens avaient égalisé avant même la pause, avant de s’imposer en seconde période.

Monaco a prouvé qu’il pouvait surprendre n’importe quel adversaire, mais pour le match retour, les locaux aborderont la rencontre avec une concentration maximale dès les premières minutes. Les statistiques ne sont pas en faveur des Monégasques : ils n’ont pris le dessus sur les Rouge et Bleu qu’une seule fois sur la pelouse du PSG ces neuf dernières années.

Le groupe de Luis Enrique est la grande favorite de ce match retour et tentera de se rapprocher de la défense de sa couronne.

V1 - 1,29, X - 6,55, V2 - 11,4.

Real Madrid - Benfica, 25 février

José Mourinho fait son retour à Madrid, mais nous ne le verrons pas sur le banc. Le Portugais a écopé d’un carton rouge lors d’un match tendu à Lisbonne, et même cela ne l’a pas aidé à voler la vedette ce soir-là. La gloire est revenue à Vinícius Júnior. Le Brésilien a inscrit un superbe but en seconde période, a célébré sa victoire en performant une danse triomphale près du poteau de corner orné du logo de Benfica, a essuyé des insultes, et finalement, ces incidents ont davantage fait parler d’eux que le jeu lui-même.

Malgré ce succès étriqué, le Real n’a pas semblé supérieur à son adversaire. Les « Aigles » ont régulièrement pris le contrôle du ballon et contraint Thibaut Courtois à des arrêts exceptionnels.

Avant le match aller, José Mourinho avait déclaré souhaiter ce score pour permettre à son équipe de se battre pour la progression ultérieure en compétition à Madrid. Il a obtenu gain de cause, mais on a le sentiment que la plus grande partie de sa magie footballistique s’est concentrée sur le but d’Anatoliy Trubin en phase de groupes.

V1 - 1,494, X - 5,08, V2 - 6,7.

Juventus - Galatasaray, 25 février

Luciano Spalletti a affirmé que ses hommes se rendaient à Istanbul pour gagner, mais le score final de 2-5 compromet sérieusement leurs chances d’atteindre les huitièmes de finale. Barış Yılmaz a tout simplement anéanti le flanc gauche de la défense adverse, d’où provenaient la plupart des occasions dangereuses pour la Juventus.

À Turin, Galatasaray ne bénéficiera pas d’un soutien offensif aussi précieux. Cependant, l’équipe se montre au meilleur de sa forme : lors des cinq premiers matchs de février, les Lions ont fait trembler les filets 20 fois.

Beaucoup pensent que la qualification de la Juventus pour le tour suivant relèvera du miracle. Pourtant, lors de cette édition de la Ligue des champions, Galatasaray a déjà subi une branlée face à l’Eintracht, une équipe pourtant considérée comme faible, sur le score de 1-5. Les Turinois doivent donc avoir confiance en leurs capacités.

V1 - 1,564, X - 4,925, V2 - 5,78.

Nous espérons que notre analyse vous aidera à faire des pronostics gagnants. Jouez de manière responsable, pariez sur le meilleur site de paris sportifs international, 1xBet, en suivant le lien, et partagez la victoire avec vos favoris !

24 février 2026 par