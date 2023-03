Le restaurant ROUGE décroche sa première étoile au Guide Michelin

Après seulement une année d’ouverture, le restaurant gastronomique nîmois orchestré par la cheffe Georgiana VIOU est récompensé d’une première étoile par le célèbre guide gastronomique et le chef pâtissier François JOSSE est pour la deuxième fois intégré à la promotion Passion Dessert du guide rouge.

L’emblématique adresse devient ainsi la toute première à décrocher cette double distinction dans le département du Gard.

Une étoile qui fait briller le travail et le savoir-faire d’une équipe soudée, l’excellence et le raffinement d’un lieu unique, au service d’une expérience créatrice de souvenirs impérissables. En cuisine comme en salle, en coulisses comme à la lumière, c’est l’addition de talents et de savoir-faire, orchestrés par une cheffe charismatique et solaire qui offre ainsi ce premier macaron au restaurant.

Au ROUGE, Georgiana VIOU invite à un voyage gastronomique qui fait la part belle aux produits du terroir, ponctué de condiments et d’un soupçon de parfums d’ailleurs. Une expérience envoûtante et généreuse, qui s’achève tout en gourmandise autour des créations à l’assiette du chef pâtissier François JOSSE, en harmonie parfaite avec la cuisine de la cheffe.

Depuis 2022, au cœur du Margaret - Hôtel Chouleur ****, le restaurant gastronomique ROUGE émeut les sens et plonge dans un décor chaleureux, où marbre et laiton se mêlent à la chaleur du bois et du velours dans un camaïeu terracotta, ou les beaux jours venus, à la lueur des bougies, sous les étoiles.

À PROPOS

GEORGIANA VIOU

Cheffe autodidacte et passionnée, Georgiana VIOU s’inspire du terroir Méditerranéen et de la richesse de ses origines béninoises pour proposer une cuisine de cœur. C’est après avoir participé à la première édition de l’émission Masterchef qu’elle fait ses armes dans une cuisine professionnelle sous l’impulsion du chef Lionel LÉVY (1 étoile Michelin). Après plusieurs stages auprès de talentueux chefs et épaulée par Yves CAMDEBORDE, elle rachète un atelier de cuisine qui deviendra l’Atelier de Georgiana et y installe une table d’hôtes. Elle anime dans la foulée une série diffusée sur la chaîne Voyages intitulée « Georgiana chez vous ». Forte du succès de sa cuisine, elle ouvre son premier restaurant « Chez Georgiana ». En à peine six mois, elle décroche 2 Toques au Gault&Millau ainsi que le prix Jeunes Talents Gault&Millau. En 2017, elle s’occupe de l’ouverture du restaurant de Florent MANAUDOU sur le Vieux Port, La Piscine. À partir de 2019, Georgiana VIOU participe à de nombreux évènements et résidences culinaires en France et à l’étranger. En 2021, elle pose ses valises à Nîmes et prend les rênes du restaurant gastronomique ROUGE au Margaret - Hôtel Chouleur ****. Quelques mois après l’ouverture du restaurant, elle obtient le trophée « Grand de Demain » par le Gault&Millau, puis obtient 2 Toques et la note de 14,5/20 l’année suivante.

En 2009, François JOSSE débute sa carrière au poste de commis pâtissier à la Mare aux Oiseaux en Loire-Atlantique, sa terre d’origine. Après plusieurs expériences entre Orlando - USA (Groupe Bocuse), Gasse (Lou Fassum) et Courchevel (K2), il entre en 2013 à la Maison Pic à Valence, avant d’intégrer l’hôtel George V en 2016 au poste de sous-chef pâtissier, où il évolue durant 3 ans. En 2019, il entre au Taillevent à Paris en tant que chef pâtissier. En 2018, il obtient le titre de Champion de France du Dessert. En 2020, il fait déjà partie de la promotion Passion Dessert du célèbre Guide Michelin et se voit décerner le Lebey du meilleur dessert au café. En janvier 2022, il rejoint l’aventure gastronomique ROUGE et intègre le Margaret - Hôtel Chouleur à Nîmes au poste de chef pâtissier.

11 mars 2023 par