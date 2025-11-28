samedi, 29 novembre 2025 -

Noces de perles à Ouidah

Le réseau des Clubs RFI célèbre trois décennies d’initiatives citoyennes




Les Clubs RFI célèbrent leurs trente ans à Ouidah (Bénin) depuis jeudi 27 novembre 2025. Une délégation internationale et quatorze clubs du Bénin y sont réunis pour trois jours d’échanges, d’émissions spéciales et d’hommages.

Le Centre Culturel de Rencontre International John Smith (CCRI) de Ouidah accueille les Clubs RFI. « Nous célébrons 30 ans d’action citoyenne et de solidarité ici à Ouidah, berceau des Clubs RFI », a déclaré Claire Marous, chargée des études et relations auditeurs à RFI, à l’ouverture des festivités jeudi 27 novembre dernier. Elle a rappellé que le premier Club RFI est né au Bénin. « Vous êtes le prolongement naturel de nos valeurs universelles », a-t-elle insisté.

La célébration est ponctuée d’émissions consacrées aux Clubs sur les antennes de RFI. Une édition spéciale de « Club RFI » a été présentée par Éric Amiens, animateur de l’émission Club RFI depuis quinze ans. Elle a été suivie de « Radio Foot Internationale », en prélude à la CAN Maroc 2026 et d’un atelier sur la lutte contre la désinformation, enregistré à Ouidah.

Les Clubs RFI du monde ont partagé leurs actions, leurs acquis et leurs défis. « Nous avons entendu des témoignages poignants sur ce que le Club RFI apporte : compétences, leadership, humanisme », résume Claire Marous.

Les émissions spéciales se sont poursuivies, vendredi, avec « Appels sur l’actualité », « 8 milliards de voisins » et une nouvelle édition de « Radio Foot Internationale ». Pour Éric Amiens, l’animateur vedette de l’émission Club RFI, le choix de Ouidah pour abriter la célébration n’est pas l’œuvre du hasard. Cette ville du Bénin représente, selon lui, une ouverture, une porte d’accueil.

Le directeur du CCRI, Janvier Nougloï, a souligné « un anniversaire spécial » dans une ville qui symbolise le dialogue. Les Clubs RFI sont des espaces de partage. La célébration prend tout son sens ici », dit-il, souhaitant que cet anniversaire soit le « point de départ d’un nouvel élan ».

La cérémonie « marque trois décennies d’engagement, de dynamisme et de rayonnement », selon Ernesto Alao, président du Club RFI Ouidah.Pour lui, l’accueil de la délégation des Clubs offre « une visibilité internationale, des opportunités de coopération et une valorisation de la jeunesse ».

Le Club RFI Cotonou, par la voix de Moucharaf Sadikou, a rendu hommage aux pionniers qui ont œuvré à l’installation du premier Club RFI en 1995 au Bénin. L’évocation de figures fondatrices, dont Andrée Navarro, a déclenché des applaudissements nourris.

Une communauté mondiale mobilisée

Près de cent Clubs RFI sont actifs dans 25 pays. Ils regroupent autour de 100 000 membres. Une dynamique saluée par Marie-Christine Saragosse, PDG de France Médias Monde. « Près de 100 millions de paires d’oreilles suivent RFI chaque semaine… Mais écouter n’est pas toujours entendre. C’est pourquoi les Clubs RFI ont tant d’importance », a-t-elle affirmé lors d’un échange en direct avec Ouidah.

Les Clubs RFI « prolongent le travail des journalistes, des techniciens, des experts… Ils sont aux avant-postes de la résistance démocratique mondiale », a précisé Marie-Christine Saragosse.

Le directeur de RFI, Jean-Marc Fourn, a rappelé l’importance du mouvement des auditeurs et internautes de RFI. « Les Clubs RFI, c’est la citoyenneté en actions. Une démarche spontanée où les auditeurs prennent la marque pour créer des projets sur le terrain », a-t-il expliqué en direct de Paris. « De l’éducation aux réfugiés, du sport à la culture, ils sont des citoyens en action ».

La célébration s’achève ce samedi 29 novembre dans la ville où tout a commencé en 1995.

Marc MENSAH

QUELQUES IMAGES DE LA CELEBRATION DES 30 ANS DES CLUBS RFI

28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




