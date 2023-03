Le réseau Celtiis veut lancer la 5G au Bénin

Celtiis, dernier réseau GSM au Bénin s’apprête à déployer la technologie mobile de cinquième génération (5G). Le lancement de la 5G du réseau mobile vise à satisfaire la demande sans cesse croissante de connectivité à haut débit.

Le lancement de la 5G de Celtiis fait partie des ambitions stratégiques prévues par l’opérateur pour se faire une place sur le marché national dans un contexte marqué par une forte demande en connectivité à haut débit. Les vitesses de connectivité qu’offre la 5G pourraient lui permettre d’accroître le nombre de ses abonnés.

Le lancement de la 5G de Celtiis s’inscrit également dans le cadre de l’agenda 2023 ministère du numérique et de la digitalisation. Il devrait accélérer les ambitions de transformation numérique du gouvernement béninois. L’ultra haut débit selon une publication de l’Agence Ecofin, devrait notamment faciliter l’utilisation des domiciles et bâtiments intelligents ; les villes intelligentes ; l’e-learning, l’e-gouvernement, la vidéo 3D, la télémédecine, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, le streaming, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets (IdO)…

Présent sur le territoire national depuis octobre 2022, Celtiis s’investit à révolutionner le secteur de la téléphonie mobile au Bénin.

