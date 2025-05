Le rendez-vous stratégique entre finance, numérique et PME en Afrique

Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille depuis ce jeudi 22 mai 2025, la 4e édition du Forum international de l’intermédiation, du numérique et de l’innovation (FONI). Les travaux prévus pour durer deux jours ont été officiellement lancés par Alban BESSAN, secrétaire général du ministère de l’économie et des finances, représentant le ministre d’Etat, Romuald WADAGNI.

« Financement du secteur privé et digitalisation des services financiers et publics pour une croissance durable en Afrique », c’est la thématique au cœur de la 4e édition du Forum international de l’intermédiation, du numérique et de l’innovation, grand creuset d’échanges qui réunit chaque année, les acteurs de l’industrie bancaire et financière en Afrique.

L’évènement selon son initiateur, Blaise AHOUANTCHEDE, président d’AFRIK CREANCES, relève d’un « concept unique en Afrique ». Ceci, parce qu’il constitue le seul espace où se retrouvent les acteurs de la finance et du numérique, deux secteurs connexes fortement intégrés et au service de l’écosystème des PME.

Pour lui, le thème retenu pour l’édition 2025, répond à une vraie préoccupation aussi bien pour les Etats que pour le secteur privé, considéré comme « moteur de la croissance des économies », et dont le financement continue d’alimenter les réflexions.

Face aux différentes préoccupations, le FONI souligne le DG de AFRIK CREANCES, essaie d’apporter des solutions concrètes avec des institutions financières qui regroupent les acteurs clés des secteurs bancaires et financiers, ainsi que le marché des capitaux.

En 2025, annonce Blaise AHOUANTCHEDE, un accent particulier sera mis sur la mobilisation des marchés financiers et de l’épargne pour renforcer le financement du secteur privé en Afrique. Le forum explorera également la manière dont la digitalisation de la finance et l’administration publique améliorent d’une part, la productivité des entreprises, et favorisent la création de partenariats stratégiques entre le secteur privé, les institutions financières, les partenaires techniques pour offrir aux entreprises, notamment les PME/PMI, l’accès aux ressources nécessaires à leur développement et à leur adaptation aux défis actuels d’autre part.

Pour la vice-présidente de l’APBEF-BENIN, le thème retenu pour l’édition 2025 du FONI, revêt une importance capitale dans le contexte actuel des économies africaines. « Nous sommes tous conscients des défis de financement des PME-PMI pour soutenir l’entreprenariat des jeunes dans nos Etats en vue d’assurer un tissu économique résilient », a souligné Aïssatou SOUMARE, rassurant du secteur bancaire et financier, l’un des plus dynamique et compétitif dans les Etats, avec la présence de banques et plusieurs autres institutions financières dont le grand groupe des institutions régionales.

« Ce potentiel est énorme pour accélérer l’accès au financement des entreprises, mais malheureusement nous constatons encore d’énormes difficultés pour l’accès au financement des PME », a-t-elle déploré avant de saluer les objectifs du FONI qui, depuis 2022, essaie de créer une dynamique entre les institutions financières, les spécialistes de l’intermédiation, et les PME/PMI, considérées comme moteurs de la croissance dans les pays africains.

Le FONI selon le directeur général du FAGACE, est une plateforme stratégique où convergent les réflexions et des mutations du secteur financier africain, ainsi que de leviers concrets de transformation. Il a formulé le vœu que le forum soit un moment d’inspiration, mais aussi d’engagement et de co construction qui fait émerger des idées nouvelles et concrètes, et des partenariats solides au service de financements inclusifs plus intelligents.

Ngueto YAMBAYE a réitéré l’engagement du FAGACE à rester fidèle à sa vocation d’institution de regroupement entre les pays africains, l’Afrique et le reste du monde.

Représentant le ministre d’Etat Romuald WADAGNI, le secrétaire général du ministère de l’économie et des finances a exprimé la fierté du Bénin d’abriter pour la première fois ce forum. Le thème retenu pour cette édition selon Alban BESSAN, est une occasion de restaurer et de dynamiser les relations entre les institutions financières, les spécialistes de l’intermédiation, les PME/PMI, moteur de la croissance dans les pays.

Il s’agira d’après lui, de reclasser les innovations financières et digitales sur lesquelles s’appuient l’intermédiation bancaire ou financière, ainsi que l’environnement technique et juridique dans lesquelles elles évoluent afin d’échanger sur leur réelle valeur ajoutée dans le processus d’inclusion financière en Afrique.

Avant de procéder à l’ouverture officielle des travaux, il s’est dit convaincu que des discussions sortiront des solutions novatrices à l’inclusion financière, à la création de synergie entre le monde de la finance, le secteur des technologies nouvelles pour plus d’inclusion financière, économique et sociale des populations.

Plusieurs panels de discussion seront animés au cours de cette édition marquée par de nombreuses distinctions à savoir :

– le Prix spécial du leader de la transformation industrielle, décerné au Bénin ;

– le Prix spécial de leadership africain pour le soutien au financement des entreprises en Afrique, décerné au DG du FAGACE ;

– le Prix spécial de leadership en matière d’innovation des paiements en Afrique, décerné à HPS, une entreprise marocaine ;

– le Prix spécial du premier quotidien économique du Bénin pour l’actualité financière, décerné à L’Économiste du Bénin ; Léonard DOSSOU, promoteur du journal L’Économiste ;

– le Prix pour la banque commerciale ayant fait une performance exceptionnelle au cours de l’année 2024, décerné à BGFI Bank ;

– le Prix de la microfinance qui a su bâtir un modèle économique stable et pérenne en matière de financement des TPE & PME, décerné à Vital Finances ;

– le Prix de l’entreprenariat féminin, décerné à Ismène AHAMIDE.

F. A. A.

