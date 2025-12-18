Le registre des associations opérationnel dès le 19 décembre

Le registre des Associations et Fondations sera mis en service à compter du vendredi 19 décembre 2025. L’annonce a été faite ce jeudi 18 décembre 2025, à travers un communiqué signé du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.

« Pour compter de la date de sa mise en service, le Registre des Associations et Fondations constitue la voie exclusive de déclaration des créations d’associations, de fondations ou d’organisations non gouvernementales », informe le communiqué de presse.

Outre les déclarations de création, les organes dirigeants des associations, fondations ou organisations non gouvernementales doivent effectuer les déclarations des modifications intervenues dans les textes fondamentaux de ces organisations, dans leurs organes de gouvernance ainsi que toutes autres formalités prescrites par la loi n°2025-19 du 22 juillet 2025 et ses textes d’application.

L’accomplissement des formalités prescrites au Registre des Associations et Fondations s’effectue exclusivement en ligne sur le portail des services publics à l’adresse www.service-public.bj.

