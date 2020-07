Le régisseur du Cos-Lépi recherché

Depuis le 08 juillet dernier, difficile de retrouver les traces du régisseur du Cos-Lépi, Rafiou Sorokou. Lors d’une mission de contrôle composée des auditeurs de l’Inspection générale des finances (IGF), de la Brigade économique et financière (BEF), et des huissiers de justice, l’intéressé aurait dit aux gens de revenir à 15h, le temps pour lui de réunir certains documents.

Mais contre toute attente, Rafiou Sorokou est resté introuvable depuis cette date. Toutes les tentatives pour le joindre au téléphone sont restées vaines.

Une information confirmée par le président du Cos-Lépi, Jérémie Adomahoun. « Je ne sais même pas ce qui serait reproché au sieur. C’est lui qui n’est pas là. Je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas répondre à l’invitation de l’IGF », a-t-il confié.

Le président du Conseil d’orientation et de supervision de la Lépi affirme ne pas savoir avec exactitude le montant soustrait des caisses de l’institution, ni le degré de responsabilité du régisseur. « Je ne veux pas me hasarder en toute responsabilité à avancer des chiffres devant la presse. Je préfère que la justice finisse son travail pour nous dire ce qu’il en est », a indiqué Jérémie Adomahoun.

Suite à un audit du ministère de l’économie et des finances, des malversations financières auraient été observées au Cos-Lépi. D’où la mission de contrôle diligentée. Le montant distrait n’est pas encore connu.

Rafiou Sorokou est régisseur du Cos-Lépi depuis le mandat de Sacca Lafia.

F. A. A.

16 juillet 2020 par