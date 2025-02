Le recteur Félicien Avlessi élu président du CCG CAMES

Le recteur de l’Université́ d’Abomey-Calavi, Professeur Félicien Avlessi a été́ élu président du Comité Consultatif Général (CCG) du Conseil africain et malgache pour l’Enseignement supérieur (CAMES). L’élection s’est déroulée au cours de la 14e session extraordinaire du CCG, mercredi 26 février 2025, à Niamey (Niger).

Professeur Félicien Avlessi est désormais à la tête du Comité Consultatif Général du Conseil africain et malgache pour l’Enseignement supérieur. Rapporteur de cette instance consultative de pilotage académique et scientifique depuis mars 2022, le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi a été élu pour assurer les fonctions de président.

Le nouveau bureau du CCG est élu pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une fois.

Le Comité Consultatif Général regroupe des Responsables des Universités, Institutions académiques et de recherche Inter-États, Centres de recherche et les Institutions d’enseignement supérieur privé partenaires.

Nouveau bureau

Président : Professeur Félicien Avlessi (Université d’Abomey-Calavi)

Vice-président : Professeur Gérard Grézenguet (Université de Bangui)

Rapporteur : Professeur Mahamat Saleh Daoussa Haggar (Université de N’Djaména)

Rapporteur adjoint : Professeur Alpha Kabinet Keita (Université Gamal Abdel Nasser de Conakry).

27 février 2025 par ,