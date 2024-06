Le recours gracieux du Président de CASB, l’He Idrissou Ibrahima

Sanctionnés la veille du lancement officiel des 9è Championnats d’Afrique de Pétanque, Marrakech dans le contentieux qui les oppose à la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP), Khalid El Massouri, Président de la Fédération Royale Marocaine de Pétanque (FRMP) et Sadik Guermah, Membre du Comité Exécutif confédéral doivent désormais leur salut au Président de la Confédération Africaine des Sports Boules (CASB), l’He Idrissou Ibrahima. Dans un courrier adressé à la FIPJP, il demande un recours gracieux à l’instance faîtière mondiale. A l’en croire, cette demande va aider la CASB dans son souci d’œuvrer à renforcer la cohésion en son sein. « Notre vœu, notre démarche en faisant la présente demande, est de vous prier de nous accompagner dans notre souci d’œuvrer à renforcer la cohésion au sein de la Confédération Africaine des Sports Boules (CASB), à consolider les acquis et à raffermir l’autorité de notre Confédération sur le continent. Car, une CASB unie et forte signifie aussi une FIPJ et FMB-P unies et fortes », a-t-il déclaré.

*(Lire la lettre du président de la CASB)*

