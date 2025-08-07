Le rapport de la commission d’enquête contredit l’ex ministre Akponna

À la découverte de l’Usine d’eau minérale de Possotomê
Pour une affaire de corruption et d’agression sexuelle
7 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Presumée corruption dans une affaire d’agression sexuelle : le commissaire de Tokplégbé s’explique dans le dossier de son deuxième adjoint poursuivi par la CRIET

Jeux Scolaires Africains - 1ère édition
7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les athlètes béninois présents à Alger dans le cadre de la première édition des Jeux Scolaires Africains ont effectué leur retour triomphal au pays ce mercredi 6 août (…)
Siphonage présumé de fonds au ministère de l’énergie et de l’eau
7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le Haut commissaire à la prévention de la corruption (HCPC) a livré les résultats de la mission d’enquête mise en place après les dénonciations de siphonage présumé de (…)
Lutte contre les inondations
7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Face au phénomène des inondations, les populations de Grand-Popo, notamment celles de Gbêko, Avlo, et environ peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Les travaux (…)
Infrastructures routières
7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le tronçon Akassato-Sô-Ava long de 4,5 Km sera bientôt aménagé pour le bonheur des populations. Les travaux d’aménagement et de bitumage ont été officiellement lancés le (…)
Après le crash d’hélicoptère
7 août 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le gouvernement béninois a exprimé sa profonde tristesse après le tragique accident d’hélicoptère survenu au Ghana le 6 août 2025.
Dans un communiqué officiel en langue (…)
Assistance d’urgence au profit de la population de Gaza (Palestine)
6 août 2025 par Ignace B. Fanou
L’aide humanitaire et médicale d’urgence marocaine, envoyée sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur du peuple (…)
