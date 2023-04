Le rapport de ‘’Citizen Lab’’ mis en doute dans l’affaire Pegasus

Le professeur de sciences politiques José Javier Olivas a produit un rapport critique sur les travaux menés par le Laboratoire ‘’Citizen Lab’’ dans le cadre de l’affaire Pegasus. Ce document remet en cause la fiabilité et la crédibilité du rapport "Catalan-gate" de ce laboratoire canadien sur la prétendue "implication" du gouvernement espagnol dans l’espionnage des indépendantistes catalans. L’entretien du professeur est publié par le journal espagnol El Mundo dans son édition du 2 avril 2023 sous le titre : "La farce du Catalan-gate et la complicité de Citizen Lab"

Le Laboratoire ‘’Citizen Lab’’ « fait preuve d’un manque total de transparence en ce qui concerne la méthodologie adoptée » pour les travaux menés dans le cadre de l’affaire Pegasus. Selon les analyses de José Javier Olivas, professeur de la London School of Economics et chercheur au département de sciences politiques et d’administration de l’UNED, la méthodologie utilisée est contraire à ce que recommande le monde universitaire.

« De nombreux universitaires ont demandé à Citizen Lab de fournir des informations sur ses recherches, mais le laboratoire canadien a refusé. Par exemple, les experts de Citizen Lab ne disent pas combien de dispositifs ont été analysés, car ce n’est pas la même chose qu’il y en ait 50 et que tous soient positifs, ou qu’il y en ait 2000 et que seulement 50 soient positifs. Ils ne précisent pas non plus qui les a analysés, ni quand, ni comment. Et chaque fois que nous soulignons les lacunes du rapport, Citizen Lab adopte une attitude arrogante, discréditant ceux qui leur demandent des explications », a fustigé José Javier Olivas dans la publication du journal espagnol ‘’El Mundo’’ en date du 02 avril 2023.

L’objectif du « travail de recherche truffé d’erreurs et de lacunes méthodologiques » est de désinformer. La campagne bien orchestrée, au niveau international, vise non seulement à accuser l’Espagne, mais aussi à faire taire les voix critiques, selon Prof José Javier Olivas, qui ajoute que « "Citizen Lab" a des contacts avec de nombreux journalistes spécialistes dans le domaine de la technologie ».

L’universitaire confie pour étayer ses propos que « quelqu’un a emmené à Barcelone le correspondant d’un journal japonais à Bruxelles, pour interviewer José Bové (ex-eurodéputé français), avant de publier un article très critique contre l’Espagne au Japon ». Il semble, selon José Javier Olivas, que les ambassades et les consulats n’aient pas pour mandat de contrer ces initiatives de désinformation.

Les indépendantistes cherchent à annuler les condamnations du "procès", en se basant sur un rapport dépourvu de crédibilité et en instrumentalisant la Commission d’enquête du Parlement Européen sur l’utilisation de Pegasus (PEGA), a conclu Prof José Javier Olivas.

Le professeur Olivas en arrive à la conclusion que ce mouvement séparatiste s’est basé sur le rapport de "Citizen Lab" pour exercer de la pression sur le cabinet Sanchez, tout en instrumentalisant la commission du Parlement européen, chargée d’enquêter sur l’affaire Pegasus (PEGA). L’objectif final étant de parvenir à l’annulation des procès de 12 personnalités indépendantistes catalanes condamnés pour "crime de sédition". Les mis en cause avaient écopé des peines de prison de 09 à 13 ans.

