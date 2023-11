Le rapport d’activités 2022 du Médiateur de la République disponible

Le Médiateur de la République a lancé, mardi 14 novembre 2023, la campagne de vulgarisation de son rapport d’activités 2022 et la saisine en ligne de l’Institution. C’est en présence du garde des sceaux ; des présidents de la Cour constitutionnelle, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, des représentants d’Organisation de la Société Civile et autres personnalités.

Les faits et événements qui ont marqués le fonctionnement du Médiateur de la République, le bilan du traitement des différentes réclamations des citoyens, les moyens d’action et les relations extérieures de l’Institution au cours de l’année 2022 ainsi que les recommandations ont été présentés dans un rapport de 102 pages. Le Rapport 2022 du Médiateur de la République réalisé grâce à l’appui de la Coopération Suisse a été rendu public mardi 14 novembre 2023 à l’hôtel Novotel de Cotonou. C’est en présence du garde des sceaux, des présidents de la Cour constitutionnelle, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, des représentants d’Organisation de la Société Civile et autres personnalités.

Selon la présentation faite par Clotaire Olihide, le directeur des recours du Médiateur de la République, les activités majeures de l’institution se sont déroulées dans un contexte de préparation des élections législatives de janvier 2023.

Le Médiateur de la République a initié et organisé dans ce cadre sur l’ensemble du territoire national, des sensibilisations sur différentes thématiques, des sessions de dialogue politique.

Intercesseur gracieux entre l’administration et les citoyens, le Médiateur a organisé des audiences foraines pour recueillir l’avis et les réclamations éventuelles des citoyens.

« En 2022, l’Institution du Médiateur de la République a reçu 697 réclamations contre 759 en 2021, soit une régression de 8,16%. Cette régression du nombre de recours traités en 2022 pourrait avoir comme explication les effets des réformes entreprises par le Gouvernement, la prise en compte par les administrations de certaines recommandations du Médiateur de la République et les séances de sensibilisations organisées sur le terrain par l’institution dans plusieurs domaines », indique le Rapport.

Sur les 697 réclamations traitées par le Médiateur, 32,81% soit 159 sont relatives à la gestion de la carrière des Agents de l’État, 16,36% concernent les affaires domaniales, 12,77% sont relatives aux affaires sociales et celles liées aux créances sur l’État ou sur tout organisme investi d’une mission de service public représentent 7,60%.

Comparativement à 2021, le volume d’activités a connu une progression en 2022. Selon le président de l’Institution, cela a été possible en partie grâce au « sursaut collectif » de tout le personnel du Médiateur de la République. « Cette performance a été rendue possible grâce au soutien permanent des responsables des structures des ministères et des administrations déconcentrées qui réagissent à nos demandes d’intervention », a indiqué Pascal Essou tout en remerciant tous ces acteurs.

Le Médiateur de la République n’a pas manqué de remercier la coopération Suisse, partenaire de longue date du Médiateur, pour son appui à l’Institution.

Le Rapport que le Médiateur élabore chaque année « mérite d’être porté à la connaissance du grand public ». Ceci dans le but de « satisfaire à l’exigence de redevabilité à l’égard des citoyens », a fait savoir Stéphanie Guha, Cheffe Suppléante de coopération internationale du Bureau de la Coopération Suisse au Bénin. C’est qui justifie d’ailleurs l’accompagnement de la Coopération Suisse. A l’en croire, le partenariat entre le Médiateur de la République et la Coopération Suisse est « dynamique et porteur de résultats probants ».

Il faut préciser que le Rapport est transmis officiellement au Chef de l’État et également publié au Journal officiel de la République du Bénin.

M. M.

15 novembre 2023 par ,