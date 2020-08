Le ramassage des ordures par camion benne démarre ce lundi

Les camions bennes à ordures ménagères passeront à compter du lundi 31 août 2020 dans des quartiers ciblés de la phase 1 de Cotonou et de Sèmè-Podji pour collecter les déchets. L’annonce a été faite ce vendredi 28 août 2020 à travers un communiqué de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN).

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN) a démarré depuis le 1er juillet 2020, la première phase de ses activités de collecte des déchets solides ménagers. À partir du lundi 31 août 2020, les camions bennes à ordures ménagères passeront dans certains quartiers de la phase 1 de Cotonou et de Sèmè-podji pour les collecter les déchets dans les ménages suivant des jours et horaires.

Les quartiers ciblés sont : Cadjehoun Agonda, Cadjehoun Les Cocotiers, Haie Vive, Djomehountin-Awhanleko Plage (Lundi, Mercredi, Vendredi) ; Pattes d’oie, Zongo Nima, Gbedokpo-Missite-Avleketé-Dota, Ganhi (Mardi, Jeudi, Samedi) et Ex Champs de tir d’Agblangandan (Mardi, Samedi).

La SGDS-GN exhorte les ménagers de ces quartiers à adopter les pratiques et comportements éco-citoyens ci-après : se procurer une poubelle homologuée ; récupérer les matières réutilisables ou recyclables et les céder aux ferrailleurs, acheteurs de bouteilles ou autres utilisateurs ; mettre soigneusement toutes les ordures ménagères dans la poubelle qui sera fermée par un couvercle et non débordante.

Les ménages doivent aussi : sortir la poubelle devant le portail avant 7 heures, les jours de collecte ; rentrer la poubelle immédiatement après le passage du camion benne à ordures et entretenir régulièrement la poubelle pour des raisons d’hygiène.

Le projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué concerne les communes de Ouidah, Abomey-Calavi, Cotonou, Sèmè-Podji et Porto-Novo. Il vise à résoudre durablement le problème de salubrité urbaine afin de réduire l’impact néfaste sur l’environnement, d’améliorer les conditions de santé publique et le bien-être des populations.

