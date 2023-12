Le protocole d’entente entre la CCI Bénin et l’ADPME signé

Le protocole d’entente entre la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), et l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises (ADPME) a été signé ce lundi 18 décembre 2023. La cérémonie de signature a été présidée par le secrétaire général de la CCI Bénin, Raymond ABILE ADJAKPA, et le directeur général de l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises, Edouard SEHLIN.

Dans sa vocation de fédérer et de mettre en cohérence l’ensemble des interventions publiques en appui aux Micros, petites et moyennes entreprises (MPME), avec une offre intégrée d’accompagnement, d’information, d’orientation, et de financement, l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises a signé lundi 18 décembre 2023, un protocole d’entente avec la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin. Ce protocole d’entente selon le communiqué de presse conjoint publié au terme de la cérémonie de signature, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des actions de l’ADPME, et vise principalement à garantir l’accès équitable des PME sur tout le territoire national. L’objectif visé est de définir les conditions et les modalités pratiques générales de réalisation des activités que les parties ont décidé de commun accord d’entreprendre. Trois axes de collaboration ont été identifiés. Il s’agit de la formation des cadres opérationnels et des points focaux des Chambres consulaires (CCI Bénin-CMA-Bénin-CNAB) à l’ensemble des dispositifs et outils de l’ADPME ; du déploiement conjoint d’activités au profit des MPME sur toute l’étendue du territoire national ; et de la mise en œuvre opérationnelle de certaines activités au Projet d’appui à l’Entrepreneuriat au Bénin. « Les Parties pourront élargir le champ de collaboration à tout domaine ou à type d’activités permettant le renforcement et le développement des micros, petites et moyennes entreprises du Bénin », renseigne le communiqué de presse.

La mission principale assignée à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin dans le cadre de ce protocole d’entente, est d’informer, de former et d’accompagner. L’institution consulaire assure la représentation, la protection et la promotion des intérêts communs des Opérateurs Economiques de la République du Bénin dans les domaines du Commerce, l’Industrie et des Prestations de services. La CCI Bénin fournit aux opérateurs économiques et autres investisseurs, l’assistance documentaire, toutes informations sur le droit applicable en République du Bénin et les renseignements sur les zones économiques et les zones franches.

« L’ADPME peut compter sur la CCI Bénin pour déployer de façon efficace, et sur toute l’étendue du territoire national, tous ce qui sera confié à l’institution consulaire », c’est l’assurance que le secrétaire général a donné au cours de la cérémonie de signature.

Promoteurs de PME, responsables de la CCI Bénin, de la plateforme PMEBÉNIN, et plusieurs autres personnalités ont marqué de leur présence, la cérémonie de signature.

