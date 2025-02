Le propriétaire de la marchandise déposé en prison

Le propriétaire des produits chimiques ayant provoqué l’incendie d’un entrepôt au quartier Ayélawadjè à Akpakpa a été déposé en prison, lundi 17 février 2025.

Après l’incendie d’un entrepôt au quartier Ayélawadjè à Akpakpa, un Indo-Pakistanais a été interpellé le 13 février à l’étranger puis transféré au Bénin le 14 février. Il s’agit du propriétaire des produits chimiques stockés dans l’entrepôt. Selon Bip Radio, il a été déposé en prison le 17 février 2025 en attendant son procès. Il est poursuivi pour homicide involontaire, blessures involontaires, ouverture d’établissement et vente de produits chimiques sans certificat de conformité environnementale et exposition aux nuisances issues de produits chimiques. Dans cette affaire, le représentant du propriétaire des produits chimiques séjourne aussi en prison. Le propriétaire de l’immeuble est sous convocation.

L’incendie enregistré le samedi 11 janvier 2025 sur un immeuble servant concomitamment d’habitation et d’entrepôt de produits dangereux a fait 8 morts et plus de 100 victimes.

