Le promoteur de radio La Voix de Tado s’est éteint

Le monde des médias béninois en deuil ce jeudi 04 novembre 2025 ! Le promoteur de la radio La Voix de Tado et ancien président du Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel du Bénin (CNPA-Bénin) s’est éteint.

Germain Leha, promoteur de la radio La Voix de Tado et ancien président du Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel du Bénin (CNPA-Bénin), est décédé dans la matinée de ce jeudi 04 novembre 2025.

Germain Leha a marqué plusieurs générations de journalistes et de patrons de presse. À la tête du CNPA-Bénin, il avait œuvré à renforcer la structuration de la corporation, à professionnaliser le secteur et à défendre les intérêts des médias privés dans un contexte souvent exigeant.

Le CNPA-Bénin dit avoir appris sa disparition avec « profonde douleur » et salue « le sens du devoir, la vision et l’engagement » de celui qui fut l’un de ses dirigeants les plus influents. « Son action a fortement contribué à la crédibilité de notre faîtière », souligne l’organisation.

Dans son message, le Conseil adresse ses « condoléances les plus attristées » à sa famille, à ses proches et à l’ensemble des professionnels des médias. Il affirme s’incliner « avec respect » devant la mémoire d’un acteur clé du paysage médiatique béninois et rend hommage à l’héritage qu’il laisse à la profession.

M. M.

4 décembre 2025 par ,