Assemblée nationale

Le projet du budget 2026 en hausse de 6,6 %

Voici les priorités du projet du budget




Les grands axes du projet de loi de finances gestion 2026 ont été exposés, jeudi 20 novembre 2025, à la Commission budgétaire. L’exercice a été fait par le directeur de cabinet, Hermann Orou Takou.

3 783,984 milliards de FCFA, contre 3 551,005 milliards de FCFA en 2025 soit une hausse de 6,6 % (232,979 milliards de FCFA). C’est le projet de loi de finances gestion 2026 présenté à la Commission budgétaire. Il comprend le budget de l’État et les opérations de trésorerie. Le déficit budgétaire prévisionnel en 2026 ressortirait à 2,7 % du PIB contre 2,9 % attendu à fin décembre 2025.

Actions phares en 2026

Le projet de loi de finances prévoit la réalisation de plusieurs actions phares en 2026.
  Des manuels et cahiers d’activités au profit des élèves
  Construction d’infrastructures scolaires
  Prise en charge d’enfants déscolarisés et non scolarisés
  Couverture intégrale de la prise en charge des frais d’écolage des enfants à la maternelle et au primaire et des filles des séries scientifiques dans les lycées
  Poursuite de la mesure de gratuité des frais de scolarité des filles au secondaire ;
  Consolidation du Programme national d’alimentation scolaire sur toute l’étendue du territoire national, avec l’octroi de deux repas chauds par jour aux enfants ;
  Construction et réhabilitation de lycées techniques agricoles (LTA) et d’Écoles des métiers (EM) ;
  Construction/réhabilitation et équipement et la spécialisation de Lycées techniques professionnels (LTP) existants dans des formations en lien avec plusieurs domaines ;
  Programme d’appui institutionnel pour l’amélioration des environnements alimentaires (PE-A) ;
  Mise en place des Centres d’excellence et le développement d’universités thématiques ;
  Poursuite du projet Sèmè City ;
  Poursuite de l’opérationnalisation du Centre hospitalier international de Calavi (CHIC) et des hôpitaux de zone ;
  Création d’un centre hybride de formation par l’assimilation et la pratique en soins de haut niveau en ophtalmologie ;
  Construction et l’équipement du Centre national hospitalier et universitaire de psychiatrie (CHUP) à Allada ;
  Densification des programmes de vaccination des enfants, de lutte contre le paludisme et de santé maternelle ;
  Création de pôles d’excellence dans les hôpitaux publics ;
  Promotion de la santé communautaire ;
  Prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec un handicap.

Autres priorités

  Mise en œuvre du Programme de supplémentation nutritionnelle « 1000 jours » ;
  Poursuite des programmes de filets sociaux ARCH et GBESSOKE en soutien aux ménages en difficulté économique ;
  Consolidation des programmes de microcrédits ;
  Approvisionnement en eau en milieu urbain ;
  Construction de systèmes d’approvisionnement en eau potable villageoise ;
  Développement des filières anacarde, ananas, soja, lait, viande, œufs de table, riz, maïs, etc. ;
  Poursuite de l’accessibilité des machines agricoles à prix subventionnés ;
  Appui à l’accessibilité aux intrants de qualité et adaptés aux zones agroécologiques pour les filières végétales prioritaires ;
  Promotion d’un nouveau type d’élevage (sédentarisation de troupeaux de ruminants).
  Poursuite de l’autonomisation énergétique du pays et de la sécurisation des approvisionnements pour un accès universel et sécurisé à l’électricité ;
  Assainissement pluvial à Cotonou et dans les villes secondaires ;
  Poursuite du projet de réhabilitation et d’aménagement des voiries des villes (Asphaltage) dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Djougou, Parakou, Kandi et autres ;
  Poursuite de la modernisation de la gestion des déchets dans le Grand Nokoué et l’extension à la ville de Parakou ;
  Protection de la zone côtière ;
  Aménagement et le bitumage de routes ; l’entretien des pistes rurales.

Le projet de loi de finances gestion 2026 sera examiné et voté lors d’une séance plénière à l’Assemblée nationale.

23 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




