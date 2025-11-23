Le projet du budget 2026 en hausse de 6,6 %

Les grands axes du projet de loi de finances gestion 2026 ont été exposés, jeudi 20 novembre 2025, à la Commission budgétaire. L’exercice a été fait par le directeur de cabinet, Hermann Orou Takou.

3 783,984 milliards de FCFA, contre 3 551,005 milliards de FCFA en 2025 soit une hausse de 6,6 % (232,979 milliards de FCFA). C’est le projet de loi de finances gestion 2026 présenté à la Commission budgétaire. Il comprend le budget de l’État et les opérations de trésorerie. Le déficit budgétaire prévisionnel en 2026 ressortirait à 2,7 % du PIB contre 2,9 % attendu à fin décembre 2025.

Actions phares en 2026

Le projet de loi de finances prévoit la réalisation de plusieurs actions phares en 2026.

– Des manuels et cahiers d’activités au profit des élèves

– Construction d’infrastructures scolaires

– Prise en charge d’enfants déscolarisés et non scolarisés

– Couverture intégrale de la prise en charge des frais d’écolage des enfants à la maternelle et au primaire et des filles des séries scientifiques dans les lycées

– Poursuite de la mesure de gratuité des frais de scolarité des filles au secondaire ;

– Consolidation du Programme national d’alimentation scolaire sur toute l’étendue du territoire national, avec l’octroi de deux repas chauds par jour aux enfants ;

– Construction et réhabilitation de lycées techniques agricoles (LTA) et d’Écoles des métiers (EM) ;

– Construction/réhabilitation et équipement et la spécialisation de Lycées techniques professionnels (LTP) existants dans des formations en lien avec plusieurs domaines ;

– Programme d’appui institutionnel pour l’amélioration des environnements alimentaires (PE-A) ;

– Mise en place des Centres d’excellence et le développement d’universités thématiques ;

– Poursuite du projet Sèmè City ;

– Poursuite de l’opérationnalisation du Centre hospitalier international de Calavi (CHIC) et des hôpitaux de zone ;

– Création d’un centre hybride de formation par l’assimilation et la pratique en soins de haut niveau en ophtalmologie ;

– Construction et l’équipement du Centre national hospitalier et universitaire de psychiatrie (CHUP) à Allada ;

– Densification des programmes de vaccination des enfants, de lutte contre le paludisme et de santé maternelle ;

– Création de pôles d’excellence dans les hôpitaux publics ;

– Promotion de la santé communautaire ;

– Prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec un handicap.

Autres priorités

– Mise en œuvre du Programme de supplémentation nutritionnelle « 1000 jours » ;

– Poursuite des programmes de filets sociaux ARCH et GBESSOKE en soutien aux ménages en difficulté économique ;

– Consolidation des programmes de microcrédits ;

– Approvisionnement en eau en milieu urbain ;

– Construction de systèmes d’approvisionnement en eau potable villageoise ;

– Développement des filières anacarde, ananas, soja, lait, viande, œufs de table, riz, maïs, etc. ;

– Poursuite de l’accessibilité des machines agricoles à prix subventionnés ;

– Appui à l’accessibilité aux intrants de qualité et adaptés aux zones agroécologiques pour les filières végétales prioritaires ;

– Promotion d’un nouveau type d’élevage (sédentarisation de troupeaux de ruminants).

– Poursuite de l’autonomisation énergétique du pays et de la sécurisation des approvisionnements pour un accès universel et sécurisé à l’électricité ;

– Assainissement pluvial à Cotonou et dans les villes secondaires ;

– Poursuite du projet de réhabilitation et d’aménagement des voiries des villes (Asphaltage) dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Djougou, Parakou, Kandi et autres ;

– Poursuite de la modernisation de la gestion des déchets dans le Grand Nokoué et l’extension à la ville de Parakou ;

– Protection de la zone côtière ;

– Aménagement et le bitumage de routes ; l’entretien des pistes rurales.

Le projet de loi de finances gestion 2026 sera examiné et voté lors d’une séance plénière à l’Assemblée nationale.

