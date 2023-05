Le projet de préservation des Takientas reçoit l’appui des USA

L’Ambassadeur des États-Unis près le Bénin Brian Shukan, a rencontré le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Jean-Michel Abimbola, le 3 mai, pour discuter avec lui d’un projet destiné à protéger et à conserver la zone culturelle de Koutammakou, qui chevauche la frontière nord-est du Bénin avec le Togo. Le Fonds de l’Ambassadeur des Etats-Unis pour la Préservation Culturelle (AFCP) a accordé une subvention de 120millions de FCFA à l’organisation américaine World Monuments Fund (WMF) pour conduire ce projet en collaboration avec l’ONG béninoise Corps des Volontaires Béninois (CVB).

L’objectif principal de ce projet est de préserver la tradition de construction du Takienta, une habitation traditionnelle de deux étages, faite de terre, et qui définit l’identité du peuple Batammariba. En plus de promouvoir la conservation du paysage culturel de Koutammakou, le projet permettra le développement d’activités micro-entrepreneuriales par les femmes afin de réduire la pression humaine sur les écosystèmes et d’augmenter les ressources disponibles pour investir dans la conservation des Takientas. Le projet inclut également la collaboration avec les porteurs de connaissances en construction traditionnelle afin de faciliter la transmission aux futures générations.

L’Ambassadeur Shukan et le Ministre Abimbola ont également discuté des objectifs du Ministère pour l’année 2023 et des domaines de collaboration future entre le Ministère et l’Ambassade.

Il s’agira du 6ème et plus important projet AFCP au Bénin. Ce projet qui s’étalera sur deux ans permettra au peuple Batammariba de renforcer sa résilience face aux menaces extérieures et d’améliorer ses moyens de subsistance. Le projet contribuera également à préserver le mode de vie et l’identité du peuple Batammariba.

