Le projet de contournement nord-Cotonou franchit une nouvelle étape

Le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable, José Didier Tonato, a apporté des éclaircissements sur l’un des projets majeurs du Programme d’Actions du Gouvernement : la construction d’une route de contournement nord de Cotonou. C’est ce jeudi 22 mai 2025, sur l’émission « PAG 2021-2026 : Reddition de comptes ».

Le projet de construction d’une route de contournement nord de Cotonou sera bel et bien réalisé. C’est ce qu’a tenu à rassurer le ministre José Didier Tonato. « Beaucoup pensent que le projet a été abandonné, mais non. Comme je l’ai dit, on avance étape par étape », a expliqué le ministre. Selon le ministre, la construction du parking de Zongo a conduit à une révision de l’itinéraire initialement prévu. « Nous avons changé l’itinéraire de ce qu’on a appelé le barreau parce que le contournement nord, c’est une voie autoroutière fermée, spécialement dédiée aux camions poids lourds (…) ça s’est imposé à nous », a indiqué M. Tonato.

Le nouveau tracé du barreau du contournement nord ne traversera plus la lagune de Cotonou. « Nous allons rester sur la berge de Dantokpa », informe-t-il. Avec ce changement d’itinéraire, il n’y aura plus de déplacements et d’indemnisations à opérer sur la berge Est.

Actuellement, le bureau d’études est en train de finaliser les études techniques. Celles-ci sont indispensables pour permettre le lancement de l’appel d’offres en vue de la réalisation des travaux.

Le projet de contournement Nord vise à créer une route de contournement pour éviter le centre-ville. L’objectif est d’améliorer la circulation et le transport, en permettant aux véhicules de contourner le centre-ville de Cotonou.

24 mai 2025 par ,