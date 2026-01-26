Le projet de construction de toilettes publiques prend corps à Cotonou

Dans le cadre de son troisième Plan de développement communal (PDC), la mairie de Cotonou a initié un vaste projet de construction de toilettes publiques sur la période 2024-2028. Cette initiative qui vise à améliorer le cadre de vie de la population, et répondre à un enjeu de santé publique, de civisme et de salubrité urbaine, prend déjà corps avec un premier modèle réalisé à Aïbatin, dans le 12e arrondissement.

Des toilettes publiques à Cotonou pour mettre fin à la défécation et à la miction à l’air libre. Ce phénomène d’incivisme et d’insalubrité observé sur certaines artères de la ville, sera bientôt conjugué au passé grâce au projet de construction de toilettes publiques initié par la mairie et conduite par la Société immobilière et d’aménagement urbain (SImAU). Le modèle réalisé à Aïbatin, dans le 12e arrondissement, est de type métallique. Selon une source proche de l’entreprise ayant réalisé les travaux, il est composé de deux compartiments. A l’intérieur de chaque compartiment, se trouve des WC, des urinoirs, et des douches.

Selon l’avis d’appel d’offres ouvert national (AAON), en date du 07 juillet 2025 de la SImAU, le projet de construction de toilettes publiques à Cotonou, est réparti en plusieurs lots.

– lot 1, 8 blocs de toilettes dans le 1er arrondissement ;

– lot 2, 8 blocs de toilettes dans le 1er arrondissement ;

– lot 3, comprend 9 blocs de toilettes publiques dans les 2e et 4e arrondissements ;

– lot 4, 11 bocs de toilettes dans les 3e et 5e arrondissements ;

– lot 5, 12 blocs de toilettes à réaliser dans les 6e et 7e arrondissements ;

– lot 6, 6 blocs de toilettes dans le 8e arrondissement ;

– lot 7, 5 blocs dans le 8e arrondissement ;

– lot 8, 11 blocs de toilettes dans les 9e et 10e arrondissements ;

– lot 9, 10 blocs de toilettes dans le 11e arrondissement ;

– lot 10, 11 blocs de toilettes dans le 12e arrondissement ;

– lot 11, 10 blocs de toilettes dans le 11e arrondissement de Cotonou ;

– lot 12, 07 blocs de toilettes dans le 13e arrondissement de Cotonou ;

– lot 13, 10 blocs de toilettes dans le 13e arrondissement de Cotonou, et les arrondissements de Togba et de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Soit au total, 118 blocs de toilettes à construire à travers toute la ville.

F. A. A.

26 janvier 2026 par ,