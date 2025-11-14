Le projet de Révision de la constitution franchit l’étape de recevabilité

Cotonou accueille, les 17 et 18 novembre 2025, le Sommet régional sur la Transformation numérique en Afrique de l’Ouest et du Centre. Co-organisé par le Groupe de la (…)

La proposition de loi portant Révision de la constitution a franchi l’étape de recevabilité lors de la séance plénière dans la soirée de ce vendredi 14 novembre 2025. Au (…)

14 novembre 2025 par

14 novembre 2025 par ,

14 novembre 2025 par ,

14 novembre 2025 par

14 novembre 2025 par ,

14 novembre 2025 par

14 novembre 2025 par ,

14 novembre 2025 par ,

14 novembre 2025 par ,

14 novembre 2025 par ,

L’Afrique fait face à des défis majeurs liés à l’environnement et au (…)L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) met en garde (…)Blessé par balles dans un conflit foncier à Lonfin dans la commune de (…)Le recours du principal parti de l’opposition Les Démocrates (LD) (…)Le candidat de la mouvance, Romuald Wadagni, suscite un intérêt (…)Au terme de deux jours de travaux sur la promotion et la facilitation (…)Six députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), accompagnés (…)A Bantè dans le département des Collines, des militants du parti (…)L’ambassade de France au Bénin annonce la deuxième édition du programme (…)L’Office du Baccalauréat organise, du 24 au 29 novembre 2025, une (…)