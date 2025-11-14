Le projet de Révision de la constitution franchit l’étape de recevabilité

14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La proposition de loi portant Révision de la constitution a franchi l'étape de recevabilité lors de la séance plénière dans la soirée de ce vendredi 14 novembre 2025.
Ignace B. Fanou
L'ancien président de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAAC), Adam Boni Tessi n'est plus. Il a tiré sa révérence ce vendredi 14 novembre 2025.
Ignace B. Fanou
La Police républicaine a interpellé, ce jeudi 13 novembre 2025, une revendeuse de faux médicaments à Adamè, une localité située dans le 2e arrondissement de Bohicon, dans
14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Un entrepôt d'essence a été réduit en cendres suite à un incendie survenu jeudi 13 novembre 2025 à Zogbodomey dans le département du Zou.

L'explosion d'un entrepôt
14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marina Houénou
La restauratrice béninoise « Eden food », de son vrai nom Love Anick Ploka cuisinera, samedi 29 novembre 2025, 100 marmites en 24 heures à l'espace CANAL OLYMPIA de
14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
L'Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a lancé le recrutement de : Directeur d'exploitation ; Directeur technique ; Responsable travaux et maintenance des
14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Cotonou accueille, les 17 et 18 novembre 2025, le Sommet régional sur la Transformation numérique en Afrique de l'Ouest et du Centre. Co-organisé par le Groupe de la