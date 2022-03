Le projet Mon Entreprise en .bj offre une meilleure visibilité à votre entreprise

Chefs d’entreprises,

Donnez une meilleure visibilité à votre entreprise grâce au projet « Mon Entreprise en .bj », une initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) en partenariat avec JENY SAS.

Grâce au projet « Mon Entreprise en .bj », offrez-vous gratuitement pour une année :

un nom de domaine en « .bj » avec une page web de présentation de votre entreprise ;

05 adresses électroniques sur le nom domaine en « .bj » pour faciliter les échanges via

la messagerie électronique.

Saisissez dès maintenant cette opportunité en renseignant le formulaire disponible sur www.cci.bj.

Pour plus d’informations, contactez-nous au +229 51 10 56 51 ou sur monentreprisebj@ccib.bj

Mon Entreprise en .bj c’est promouvoir l’identité numérique du Bénin.

18 mars 2022 par