Le projet “La marche vers la lumière” lancé

200 patients atteints de cataracte seront traités dans le cadre du projet “La marche vers la lumière”, fruit de la coopération entre la Chine et le Bénin. Le projet a été officiellement lancé, mardi 14 novembre 2023, par le ministre béninois de la santé Benjamin Hounkpatin, en présence de l’Ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin Peng Jingtao.

Le Centre Hospitalier Départemental du Mono et du Couffo sis à Lokossa va accueillir des experts chinois venus de la région autonome Hui du Ningxia pour des opérations gratuites au profit des patients atteints de cataracte. L’équipe médicale ophtalmologique chinoise est à Cotonou depuis le lundi 13 novembre dernier.

« Ce projet de coopération est non seulement une excellente opportunité de partage d’expériences et de vécu entre professionnels de santé, mais aussi une occasion pour la prise en charge de nombreux besoins en chirurgie de la cataracte », a indiqué le ministre béninois de la santé Benjamin Hounkpatin, mardi 14 novembre 2023, au lancement du projet “La marche vers la lumière”.

Des opérations gratuites avec de nouvelles technologies, telles que la chirurgie de la phacoémulsification seront réalisées à 200 patients atteints de cataracte, selon l’Ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin Peng Jingtao.

Le projet prévoit des dotations en équipements médicaux ophtalmologiques et fournitures médicales au Centre Hospitalier Départemental du Mono et du Couffo.

“La marche vers la lumière” entre dans le cadre de l’un des 14 accords de coopération signés entre la Chine et le Bénin à l’occasion de la récente visite du Chef de l’Etat Patrice Talon en Chine.

