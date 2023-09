Le programme de la première journée

La Ligue des Champions fait son retour ce mardi 19 septembre 2023. Après plus de deux mois d’arrêt, la plus prestigieuse des compétitions européennes reprend ce soir pour le compte de la saison 2023-2024.



Le coup d’envoi de la première journée de la phase de groupes sera donné à 17h45. Des chocs sont à suivre. Le tenant du titre, Manchester City accueille l’Etoile Rouge de Belgrade. Le PSG finalement avec Mbappé, devra éviter un faux pas face à Dortmund au Parc des Princes.

Voici le programme de cette première journée :

Mardi 19 septembre

Milan vs Newcastle (17h45)

Young Boys vs Leipzig (17h45)

Barcelone vs Antwerp (20h)

Feyenoord vs Celtic (20h)

Lazio vs Atlético (20h)

Manchester City vs Belgrade (20h)

PSG vs Dortmund (20h)

Shakhtar vs Porto (20h)

Mercredi 20 septembre

Galatasaray vs Copenhague (17h45)

Real Madrid vs Union Berlin (17h45)

Arsenal vs PSV (20h)

Bayern vs Manchester United (20h)

Benfica vs Salzburg (20h)

Braga vs Naples (20h)

Séville vs Lens (20h)

Sociedad vs Inter (20h)

C’est donc partie pour une nouvelle saison de folie !

J.S

19 septembre 2023 par ,