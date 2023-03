Le programme de la 3e journée du Super Ligue Pro

Ce week-end, il y aura de l’ambiance sur les pelouses locales. Huit matchs sont au programme, comptant pour la troisième journée de la Super Ligue Pro.

Trois jours après les duels de la deuxième journée, les clubs béninois retrouvent les pelouses ce weekend. Des rencontres qui s’inscrivent dans le cadre de la troisième journée de ce tournoi.

Le programme de la 3e journée :

Samedi 04/03/23

Cavaliers vs JA Kétou à Nikki

Ayema vs Takunnin à Pobè

Dadjè vs ASPAC à Aplahoué

Coton vs Bani Gansè à Ouidah

Dragons vs Damissa à Avrankou

Dimanche 05/03/23

Requins vs Dynamo Ab au stade René Pleven

Buffles vs ASVO à Parakou

Loto-Popo vs AS Cotonou à Grand-Popo

Le coup d’envoi de toutes les rencontres est prévu pour 16h.

J.S

3 mars 2023 par