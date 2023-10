Le programme de ce mercredi

Encore de belles affiches à suivre ce mercredi 25 Octobre 2023 pour le compte de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Le PSG de Kylian Mbappé sévèrement battu lors de la deuxième journée sur la pelouse de Newcastle veut se relancer face à un gros adversaire, l’AC Milan.

Découvrez le programme Ligue des Champions de ce mercredi :

Feyenoord vs Lazio (17h45)

Barcelone vs Shakhtar (17h45)

PSG vs AC Milan (20h)

Newcastle vs Dortmund (20h)

Young Boys vs Manchester City (20h)

Celtic vs Atlético (20h)

Antwerp vs Porto (20h)

Leipzig vs Belgrade (20h)

