Le programme de ce mercredi

Suite et fin des matchs comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes ce mercredi 04 octobre 2023.

Encore de la bonne ambiance à vivre ce mercredi soir sur les pelouses de la Ligue des Champions. Le champion sortant Manchester City se déplace en Allemagne pour affronter Leipzig. Mbappé et le PSG seront en Angleterre sur la pelouse de Newcastle.

Le programme Ligue des Champions de ce mercredi :

Atlético vs Feyenoord (18h45)

Antwerp vs Shakhtar (18h45)

Celtic vs Lazio (20h)

Newcastle vs PSG (20h)

Dortmund vs AC Milan (20h)

Leipzig vs Manchester City (20h)

Porto vs Barcelone (20h)

Belgrade vs Young Boys (20h)

J.S

4 octobre 2023 par