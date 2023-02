Suite de la 3ème journée de la phase de groupe à la CAN U20 en Egypte.

Après le Sénégal et le Nigéria qualifiés pour les quarts de finale de la CAN U20 dans le Groupe A, place ce dimanche aux matchs de la troisième journée dans la poule B.

Le programme de dimanche à la CAN U20 :

Ouganda vs Soudan du Sud et Centrafrique vs Congo. Les deux mêmes se tiendront simultanément à 18h.

