Les familles sommées de retirer les corps abandonnés à la morgue

A travers un communiqué publié ce mardi 20 mai 2025, le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Comé invite les familles à procéder à l’identification et au retrait des corps de leurs parents abandonnés à l’hôpital de zone de Comé.

Des corps abandonnés à l’hôpital de zone de Comé depuis des mois, voire des années, seront bientôt inhumés par les services de voirie si les familles des défunts ne procèdent pas à l’identification et au retrait. Le procureur de la République près le tribunal de Comé a donné un ultimatum aux familles des défunts à l’effet de procéder au retrait de ces corps avant la date du 5 juin 2025. Passé ce délai, les autorités judiciaires procéderont à l’inhumation en fosse commune des corps non réclamés, avec l’appui des services techniques de la voirie des mairies concernées, a averti le procureur.

Selon le communiqué, en plus des corps abandonnés, des corps rejetés par la mer dans la commune de Grand-Popo ainsi que dans le Lac Ahémé, dans la commune de Bopa, restés non identifiés, n’ont pas pu être associés à leurs familles.

Par ailleurs, des corps issus d’accidents de circulation figurent aussi parmi les dépôts de la morgue, sans identification possible jusqu’à présent.

Liste des corps abandonnés

1-Bruce Emile (déposé depuis le 28 mars 2020)

2-AZIABOU Gaston (16 mars 2021)

3-Raphaël (sans autre précision, 4 décembre 2021)

4-TONDE Sovi (18 septembre 2022)

5-SIMENOU Alexandre (5 avril 2023)

6-TOMELI Edmond (10 mai 2023)

7-AGUIGA Florence (27 mai 2024)

8-MOUGO Houssou Noël (13 janvier 2025)

9-HOUNGA Ayabè (28 mars 2025)

10-Bébé FANOU Adèle (2 décembre 2023)

11-Bébé ATIAKRA (17 février 2024)

12-Bébé GNONGNONVI (21 juillet 2024)

13-Bébé KPATIN Jeanne (13 janvier 2025)

14-Bébé ABIBOU (14 janvier 2025)

15-Bébé EBOUE (25 janvier 2025)

23 mai 2025 par ,