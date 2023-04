Le procureur burkinabè en charge du terrorisme à Cotonou

Émile Zerbo, procureur près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, chargé des dossiers de terrorisme est à Cotonou. Il a rencontré plusieurs personnalités dont le garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation.

Le procureur près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, en charge des dossiers de terrorisme en visite à Cotonou. Le magistrat burkinabè selon l’information publiée sur RFI, a effectué cette visite pour « parler échanges de bonnes pratiques, mais aussi pour évoquer les dossiers de terrorisme impliquant des Burkinabè ». Le média français apprend que des ressortissants burkinabè (quelques dizaines) sont détenus au Bénin pour faits de terrorisme, et certains dossiers auraient fait l’objet de commission rogatoire adressée au Burkina. Selon l’information rapportée par RFI, il y avait une requête d’entraide pénale venant des autorités judiciaires béninoises, et le séjour du procureur burkinabè aurait permis d’avoir des réponses.

Émile Zerbo était accompagné pour cette visite, du patron de la Brigade spéciale d’investigation antiterroriste du Burkina Faso. En dehors du ministre de la justice, il a rencontré des responsables de la brigade criminelle, et ceux de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

F. A. A.

10 avril 2023 par