Le procès du SG de la FBB renvoyé au 14 octobre

Le secrétaire général de la Fédération béninoise de boxe (FBB), a comparu devant le tribunal de première instance de Cotonou, ce mardi 12 août 2025, dans l’affaire de voyage frauduleux vers la France.

Placé en détention provisoire, jeudi 7 août 2025, après sa présentation au procureur de la République, Armand Zavier Tossa a été écouté, ce mardi, au tribunal de Cotonou. Il s’est prononcé devant le juge sur les motifs de son interpellation. Le président de la Fédération béninoise de boxe, Pierre Hinvi a aussi répondu présent à l’audience.

Le Secrétaire général Armand Zavier Tossa est cité dans une affaire de voyage frauduleux vers la France. Il est reproché au SG d’avoir tenté de faire voyager des citoyens ordinaires en quête de visa au détriment des boxeurs. L’affaire a été renvoyée au 14 octobre 2025.

A.A.A

12 août 2025 par ,