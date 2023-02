Le procès du DG de Baobab et ses coaccusés reporté

Le procès du directeur général de la compagnie de transport Baobab n’a plus eu lieu ce lundi 27 février 2023 comme prévu. L’audience est reportée au 13 mars prochain.

Le DG de Baobab et ses coaccusés retournent devant le tribunal. Le procès prévu pour s’ouvrir ce lundi 27 février n’a plus eu lieu. Il est reporté au 13 mars prochain. Ce report selon nos sources, s’explique par la session criminelle du tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou.

Le directeur général de Baobab et ses coaccusés sont poursuivis pour homicide involontaire après le drame de Dassa.

Dimanche 29 janvier 2023, un bus de la compagnie de transport Baobab est entré en collision avec un camion grue. L’incendie qui s’est déclaré après l’accident a fait plusieurs morts et des blessés. L’enquête ouverte dans ce cadre a conduit à l’interpellation du directeur général de la compagnie de transport,et certains de ses collaborateurs.

F. A. A.

27 février 2023 par