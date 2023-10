Le procès des cadres de la HAAC s’ouvre en novembre à la CRIET

En détention depuis quelques jours, le directeur des affaires financières (DAF) de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), et l’assistant de la Personne responsable des marchés publics (PRMP) vont comparaître devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) en novembre prochain. Ils sont poursuivis dans une affaire de corruption.

Raïmi Abdoul Moussa Batoko, ancien DAF de la HAAC et Ange Ahlan, ex assistant PRMP seront bientôt fixés sur leur sort. Ces deux cadres de l’institution en charge de la régulation des médias au Bénin seront bientôt jugés. Leur procès selon nos sources, s’ouvre le 13 novembre 2023.

L’ancien DAF et l’ex assistant PRMP sont poursuivis pour des faits présumés de corruption relatifs à la passation de marchés publics. Placés en détention provisoire vendredi le 13 octobre, ils seront jugés le 13 novembre prochain.

Nos sources renseignent qu’au regard des déclarations contenues dans les procès-verbaux et autres pièces à conviction, d’autres responsables de l’institution de régulation des médias au Bénin pourraient être interpellés dans cette affaire.

