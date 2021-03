Le procès des Nigérians fixé au 04 février

Les Nigérians présumés trafiquants de drogue arrêtés à l’aéroport de Cotonou et déposés à la prison civile d’Akpro-Missérété seront fixés sur leur sort le 04 février 2021. Ils ont été écoutés vendredi 27 novembre 2020 par le procureur spécial près de la Criet.

Les deux Nigérians, l’un venant de l’Italie et l’autre du Pakistan ont expulsé de leur ventre respectivement 100 boulettes de cocaïne et 88 boulettes d’héroïne. Selon Frissons Radio, ils sont accusés de « trafic international de drogue à haut risque ». Leur procès s’ouvre le 04 février 2021 à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET).

