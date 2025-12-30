Le procès de Soumaïla Sounon Boké s’ouvre ce mardi à la CRIET

Poursuivi pour « harcèlement par la biais d’une communication électronique et d’incitation à la rébellion » dans le cadre de l’affaire coup d’Etat déjoué, le député Soumaïla Sounon Boké du parti Les Démocrates (LD) va comparaître devant le juge de la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce mardi 30 décembre 2025.

F. A. A.

30 décembre 2025 par