mardi, 30 décembre 2025

Justice

Le procès de Soumaïla Sounon Boké renvoyé au 13 février prochain




Annoncé pour ce mardi 30 décembre 2025, le procès du député Soumaïla Sounon Boké du parti Les Démocrates (LD), n’a pu s’ouvrir à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le dossier est renvoyé au 13 février 2026.

Le procès du député Soumaïla Sounon Boké du parti Les Démocrates renvoyé. Le parlementaire n’a pas pu comparaitre devant le juge de la chambre de jugement de la CRIET ce mardi 30 décembre 2025 comme annoncé. Et ce, pour défaut d’extraction. Il n’a pas pu être extrait de sa cellule pour se présenter devant le juge. Soumaïla Sounon Boké est poursuivi pour « harcèlement par la biais d’une communication électronique et d’incitation à la rébellion » dans le cadre de l’affaire coup d’Etat déjoué. Interpellé et placé sous mandat de dépôt dans une procédure de flagrant délit, il devrait comparaître ce mardi sans que son immunité ne soit levée.

F. A. A.

30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




