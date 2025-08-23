Le procès Dangnivo reprend le 26 août ‎

Le procès de l’affaire Urbain Pierre Dangnivo reprend, mardi 26 août 2025, au tribunal de première instance de Cotonou, après la suspension du 25 avril dernier.

‎ Codjo Cossi Alofa et Donatien Amoussou à nouveau devant le juge du tribunal de Cotonou, mardi 26 août.

Les deux prévenus sont poursuivis pour l’assassinat présumé de Urbain Pierre Dangnivo, un cadre du ministère de l’Économie et des Finances, disparu le 17 août 2010.

‎Le dossier a connu de multiples renvois. Il a brièvement repris en mars 2025, avec des auditions et des débats sur des expertises, avant de nouvelles pauses de procédure.

‎La famille a toujours contesté l’identification du corps découvert à Womey (Abomey-Calavi) en 2010.

