Le prix du meilleur livre de cuisine décerné à un ouvrage sur les espèces aquatiques d’élevage

Un livre récemment publié par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a remporté le prix du meilleur livre de cuisine gratuit au monde. C’est lors de la vingt-neuvième cérémonie des Gourmand World Cookbook Awards, qui s’est tenue à Riyad, au Royaume d’Arabie saoudite. L’ouvrage est intitulé ’’Farmed aquatic food for all tastes : the journey of twelve Mediterranean and Black Sea species from farms to your plates’’.

Cette publication propose un voyage à travers le secteur de l’aquaculture en Méditerranée et mer Noire, en soulignant ses bienfaits et en démystifiant les idées reçues. Elle présente également les traditions gastronomiques de la région et fournit des informations détaillées sur la manière de valoriser le potentiel culinaire des espèces d’élevage.

Ce guide présente douze espèces, choisies pour leur importance et leur potentiel dans la région, et souligne que les aliments aquatiques d’élevage peuvent être savoureux, sains et durables. Chaque chapitre associe l’histoire d’un producteur innovant, qui fait des vagues dans la région, à une recette alléchante préparée par des chefs de l’Institut Lyfe, à Lyon, France.

Grâce à une combinaison de textes, photos et recettes, cette publication constitue un guide unique des traditions et des saveurs de la région, et présente des recettes traditionnelles ainsi que des conseils de chefs et des associations d’ingrédients qui peuvent être utilisées à la maison pour créer de nouvelles recettes.

« Travailler avec la CGPM a été une aventure merveilleuse qui a abouti à la publication d’un livre remarquable mettant en lumière des recettes savoureuses, saines et durables. Nous avons pu associer l’expertise de nos chefs à celle des aquaculteurs de la Méditerranée et de la mer Noire, et donner à de jeunes talents l’occasion d’exprimer leur créativité culinaire. Félicitations à tous, et bonne dégustation ! », a commenté Agnès Giboreau, Directrice du Centre de recherche et d’innovation de l’Institut Lyfe.

« Farmed aquatic food for all tastes représente une étude immense et inédite de l’aquaculture en Méditerranée et en mer Noire. Elle aborde les aspects sociaux, économiques et géographiques de l’aquaculture et de l’industrie alimentaire de manière pédagogique, en présentant douze espèces, de la ferme à l’assiette, avec la contribution d’experts, d’aquaculteurs et de grands chefs du Centre de recherche et d’innovation de l’Institut Lyfe : un chef-d’œuvre ! », a déclaré Édouard Cointreau, Président et fondateur des Gourmand World Cookbook Awards.

« Les aliments issus de l’aquaculture représentent une source saine de protéines et leur production est un pilier de la sécurité alimentaire, de l’emploi et du développement économique. À travers cette publication, la CGPM souhaite mettre en évidence le fait que l’aquaculture renforce le patrimoine culinaire de la région, en invitant les consommateurs à en apprendre davantage sur les espèces d’élevage et leur potentiel gastronomique. De cette façon, l’acceptabilité sociale de l’aquaculture est accrue, ce qui représente un élément clé pour atteindre les objectifs stratégiques de la CGPM et contribuer à la vision de Transformation bleue de la FAO », a déclaré Houssam Hamza, Fonctionnaire chargé de l’aquaculture à la CGPM.

Les Gourmand World Cookbook Awards récompensent depuis 1995, les meilleurs livres gastronomiques, imprimés ou numériques, ainsi que les productions audiovisuelles culinaires.

Les lauréats sont d’abord sélectionnés à l’échelon national, puis par un jury international qui détermine les lauréats du prix « Best in the World ». Ce prix représente une occasion unique de construire l’image de la culture gastronomique dans le monde entier.

Cette année, des publications d’environ 70 pays ainsi que d’éditeurs et d’organisations internationales ont été exposées, et des candidats sélectionnés dans quelque 150 catégories ont eu l’occasion de présenter leur travail sur scène. L’événement s’est achevé par une cérémonie de remise des prix qui a récompensé les meilleurs travaux dans chaque catégorie.

Cette reconnaissance de la publication de la CGPM par les Gourmand World Cookbook Awards attire également l’attention sur les 35 000 fermes engagées dans l’élevage d’aliments aquatiques et sur les 500 000 personnes employées dans le secteur, directement ou indirectement. L’aquaculture joue un rôle crucial comme source d’emploi et de croissance économique, permettant d’augmenter la production d’aliments aquatiques et de répondre à la demande croissante d’aliments de qualité. Il est donc essentiel de continuer à travailler pour améliorer le secteur tout en garantissant sa durabilité sociale, environnementale et économique. Pour télécharger gratuitement le livre de cuisine : "Farmed aquatic food for all tastes"(seulement disponible en anglais).

La remise des prix de cette année a été l’occasion d’une autre reconnaissance importante pour les publications de la FAO, puisque ’The status of women in agrifood systems’ a remporté le prix de la meilleure publication sur l’alimentation durable au monde. Cette publication dresse un tableau complet du statut des femmes travaillant dans les systèmes agroalimentaires, de la production à la distribution et à la consommation, et met en lumière les inégalités entre les hommes et les femmes en termes de conditions de travail et d’avantages socio-économiques.

À propos de la CGPM

La CGPM est une organisation régionale de gestion des pêches qui relève de la FAO et dont la zone de compétence couvre l’ensemble des eaux de la Méditerranée et de la mer Noire. Sa principale mission est d’assurer la préservation et l’utilisation durable des ressources biologiques marines, ainsi que le développement durable de l’aquaculture.

La CGPM est composée de 23 parties contractantes (Albanie, Algérie, Bulgarie, Chypre, Croatie, Égypte, Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Liban, Libye, Malte, Maroc, Monaco, Monténégro, Roumanie, Slovénie, Syrie, Tunisie, Turquie et Union européenne) et six parties non contractantes coopérantes (Arabie Saoudite, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Jordanie, Moldova, et Ukraine).

5 décembre 2023 par ,