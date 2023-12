Le prix Zayed pour le développement durable ouvre les candidatures pour le cycle 2025

Le Prix Zayed pour le développement durable, le prix pionnier des EAU en matière d’impact environnemental et humanitaire, a annoncé être officiellement ouvert aux candidatures pour son cycle 2025.

Les candidatures seront acceptées jusqu’au 23 juin 2024 à travers le portail web du prix. Sont invités à soumettre une candidature les petites et moyennes entreprises (PME), les organisations à but non lucratif et les lycées proposant des solutions durables dans l’une des cinq catégories suivantes : santé, alimentation, énergie, eau et action climatique.

Le Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l’industrie et des technologies avancées des Émirats arabes unis, directeur général du prix Zayed pour la durabilité et président de la COP28, a commenté le lancement des candidatures 2025 : "Depuis 2008, le prix Zayed pour le développement durable honore l’héritage du cheikh Zayed en encourageant un développement soutenable, humanitaire et inclusif dans le monde entier. En cette décennie décisive pour la cause climatique, ces valeurs sont plus importantes que jamais.

Je suis convaincu que le prix contribuera à l’action climatique mondiale en accord avec le UAE Consensus, qui ouvre la voie pour une réponse efficace au Bilan mondial dressé lors de la COP28."

Depuis 2008, les solutions des 106 anciens lauréats du prix ont transformé la vie de 384 millions de personnes dans le monde. Le 1er décembre, lors d’une cérémonie organisée dans le cadre de la COP28, onze nouveaux lauréats les ont rejoints pour faire croître encore l’impact du prix.

En réponse à la crise climatique et afin de continuer à soutenir les efforts des Émirats en matière d’action climatique et de soutien pratique aux communautés les plus vulnérables de la planète, le Prix a augmenté son fonds de dotation de 3,6 à 5,9 millions de dollars US. Dorénavant, le prix récompense chaque lauréat à hauteur d’un million de dollars dans les catégories Santé, Alimentation, Énergie, Eau et Action Climatique. Dans la catégorie "Lycées Mondiaux", elle-même divisée en six régions du monde, chaque école peut désormais prétendre à un maximum de 150 000 dollars pour développer son projet. Les six régions de la catégorie Lycées Mondiaux sont les suivantes : les Amériques, l’Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, l’Europe et l’Asie centrale, l’Asie du Sud et l’Asie de l’Est et du Pacifique. Les derniers lauréats ont été récompensés à la COP28.

Afin d’encourager un plus grand nombre d’organisations et de lycées à participer, le prix acceptera des candidatures dans plusieurs langues : le français, l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le russe et le portugais. Cela permettra d’identifier et de récompenser davantage de solutions innovantes issues de contextes linguistiques et culturels différents.

Pour les catégories Santé, Alimentation, Énergie, Eau et Action Climatique, dans leurs candidatures, les organisations doivent prouver qu’elles améliorent l’accès à des produits ou services essentiels à leurs communautés et qu’elles sont en mesure de mettre en œuvre, à long terme, de meilleures conditions de vie et de travail. Pour la catégorie Lycées Mondiaux, les projets doivent être menés par des étudiants et démontrer une approche innovante aux défis du développement durable.

L’évaluation de chaque candidature requiert un processus rigoureux en trois étapes. Tout d’abord, un premier contrôle est effectué sur toutes les candidatures afin de s’assurer qu’elles répondent aux critères d’évaluation du prix, à savoir l’impact, l’innovation et l’inspiration. Cela permet un premier tri et d’identifier les candidatures qualifiées et les candidats éligibles. Ensuite, chaque candidature est évaluée par un comité de sélection par catégorie, composé d’experts internationaux indépendants. Il en sort une liste de finalistes, qui est envoyée au jury du prix qui élit, à l’unanimité, les lauréats des six catégories.

Les lauréats du prix Zayed pour le développement durable seront annoncés lors d’une cérémonie organisée dans le cadre de la Semaine du développement durable d’Abu Dhabi 2025 (ADSW).

22 décembre 2023 par