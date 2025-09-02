La candidature de Romuald Wadagni n’est pas une surprise, selon Abdoulaye Bio Tchané, le président du Bloc Républicain (BR), l’un des deux partis de la mouvance ayant fait le choix. C’est un choix réfléchi. C’est surtout un choix de consensus.

Le candidat de la mouvance à la présidentielle n’a pas été imposé. Il est connu du camp de la majorité, a expliqué Abdoulaye Bio Tchané, le président du Bloc Républicain (BR), dans un audio diffusé ce 2 septembre. Le ministre d’État dit connaître Wadagni depuis longtemps. « Je travaille avec lui depuis plus de neuf ans », rappelle-t-il.

Il insiste sur ses qualités professionnelles et personnelles. « Je connais son caractère, ses capacités intellectuelles. C’est un bon ministre de la République », souligne Bio Tchané.

Selon Bio Tchané, le Bloc Républicain a pris le temps d’analyser les critères. Au final, « le mieux placé pour représenter le BR en 2026, c’est lui (Romuald Wadagni, NDLR) ». Le processus n’a pas créé de tensions.

« Il n’y a pas eu de voix contre, pas de réserves. La décision a été prise à l’applaudimètre », confie-t-il.

Le rôle du président Talon

Beaucoup se demandent si cette désignation vient du chef de l’État. Bio Tchané balaie l’idée. « Le président n’est pas intervenu pour convaincre qui que ce soit », affirme-t-il.

Mais il reconnaît un alignement. « Ce que pense le président rejoint ce que je pense et ce que pense la direction exécutive du parti », explique-t-il. Un « cas d’école », selon lui, où tout le monde s’accorde sans effort.

Un candidat sans parti, mais pas sans politique

Certains critiquent l’absence d’ancrage partisan de Wadagni. Bio Tchané nuance. « Ce n’est pas un militant de parti, mais c’est un ministre. Et par définition, un ministre est un acteur politique ». Pour lui, gérer l’économie et les finances, c’est déjà trancher des choix de société. Ce qui est un rôle éminemment politique.

À la question de savoir si Wadagni pourrait être sous l’emprise des partis ou de Talon, la réponse est nette.

« Non, il ne sera l’otage de personne », assure Bio Tchané. Au contraire, il voit dans cette candidature l’occasion de renforcer le rôle des partis. « Demain, il écoutera les partis et travaillera avec eux », espère-t-il.

Un choix qui fédère

Pour Bio Tchané, Wadagni pose les bonnes questions et sait écouter. Ses échanges avec lui depuis neuf ans lui donnent confiance. « Il n’y avait pas de présidentiable caché derrière. Le meilleur choix, c’était lui », insiste-t-il. Et d’ajouter : « J’ai vu les camarades sortir de la salle avec beaucoup de joie. Pas de mécontents, pas de frustrés ».

M. M.

