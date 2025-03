Le président du CES reçoit les conseils et orientations de Patrice Talon

Le Chef de l’Etat Patrice Talon, a reçu lundi 17 mars 2025 en audience au Palais de la Marina, le Président du Conseil Économique et Social (CES), Conrad Gbaguidi.

Tête-à-tête entre Patrice Talon et le président du Conseil Économique et Social (CES), Conrad Gbaguidi élu le 26 février 2025. Ils ont échangé sur les défis et les réformes à faire ‘’pour dynamiser les actions du CES’’. Le nouveau président a saisi l’occasion pour présenter les actions entamées depuis son élection. Ces échanges ont également permis au nouveau président de recevoir les conseils et orientations du Chef de l’État.

« Le Président a réaffirmé sa disponibilité pour répondre à nos préoccupations et nous assurer que notre Institution, celle qui nous a été confiée, puisse fonctionner comme il se doit », a confié le nouveau Président du CES. Selon Conrad Gbaguidi, les défis sont nombreux, en dehors du délai dans lequel il faut réagir vite et démontrer que l’Institution a son rôle à jouer. « Nous avons également des missions qui nous sont dévolues, qui sont très fortes. Celles d’aller recueillir les attentes de la population et de les remonter à l’Exécutif. À mon avis, c’est vraiment une priorité dans la mesure où nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes en bonne et due forme une Institution non partisane qui va parler à toute la population quelle qu’elle soit et sur tout le territoire national. Il doit nous être loisible de pouvoir faire ce travail dans de bonnes conditions et remonter les informations », a -t-il affirmé.

À l’issue des discussions, le Chef de l’Etat a réaffirmé son engagement à prendre en compte les propositions du CES dans l’élaboration des politiques publiques. Pour le président de la République, il faut un « dialogue constant entre les différentes Institutions pour anticiper sur les défis socio-économiques et proposer des solutions adaptées ».

17 mars 2025