lundi, 18 août 2025 -

797 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Ordre national du Bénin

Le président du CES fait Grand Officier




Le président du Conseil Économique et Social (CES), Conrad Gbaguidi, a été élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre National du Bénin, mercredi 13 août 2025.

La cérémonie de distinction s’est tenue à Savalou, ville natale du président du Conseil Économique et Social (CES). C’est en présence de nombreuses personnalités, dont le Président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou, parrain de l’événement.

Conrad Gbaguidi a exprimé sa gratitude au Chef de l’État, à la Vice-Présidente de la République, et aux institutions. « Cette distinction n’est pas seulement un honneur personnel. Elle est aussi un hommage rendu à toute l’équipe du CES », a indiqué le récipiendaire.

Cette distinction, l’une des plus hautes de la République, salue un parcours exemplaire. Conrad Gbaguidi est honoré pour son engagement constant et sa contribution au développement du Bénin, notamment à la tête du Conseil Économique et Social.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 août 2025 par Marc Mensah




Des perturbations annoncées sur le réseau de la SBEE


18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Du mercredi 20 au mardi 26 août 2025, la fourniture de l’énergie (…)
Lire la suite

L’ex directeur de l’hôpital de Mènontin n’est plus !


18 août 2025 par Marc Mensah
Serge Patrick Zantangni, ancien directeur général de l’hôpital de (…)
Lire la suite

Le bus accidenté repêché (images)


18 août 2025 par Marc Mensah
Voici en images le bus de la STM repêché, ce lundi 18 aôut 2025, après (…)
Lire la suite

Le gouvernement exprime sa compassion et annonce une enquête


17 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement béninois a réagi après le grave accident de circulation (…)
Lire la suite

« L’ANIP n’a pas encore communiqué de statistiques »


17 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) n’a encore (…)
Lire la suite

Voici les conditions d’agrément pour le placement de main-d’œuvre


17 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique à travers un Arrêté (…)
Lire la suite

3 personnes condamnées pour trafic de drogue


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

Zoom sur le marché de gros d’Akassato


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Érigé sur une superficie de 168 hectares, à Zopah à Abomey-Calavi, le (…)
Lire la suite

Des travaux de forages en cours sur le champ pétrolifère Sèmè


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Après plus d’un quart de siècle d’inactivité, le champ pétrolifère (…)
Lire la suite

Effondrement du pont Gbessassi–Bouca


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le pont reliant Gbessassi et Bouca dans la commune de Kalalé s’est (…)
Lire la suite

Un ouvrier interpellé pour vol sur le chantier de la nouvelle Cité de Ouèdo


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les éléments de la Police républicaine ont procédé, mardi 12 août 2025, (…)
Lire la suite

Inauguration d’une unité de transformation de mangues à Natitingou


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un complexe moderne dédié à la transformation des mangues en produits à (…)
Lire la suite

La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) rencontre le (…)
Lire la suite

91 hygiénistes rejoignent les hôpitaux béninois


14 août 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de la Santé a annoncé le recrutement de 91 hygiénistes de (…)
Lire la suite

Les candidats invités à consulter leur centre et date de composition


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Les candidats aux examens nationaux de Licence, session 2025, peuvent (…)
Lire la suite

Décès d’un journaliste de Su Tii Dera Fm


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le chef programme radio de Su Tii Dera Fm à Nikki, Babio Mikaïla Adam, (…)
Lire la suite

L’installation de Sidi Ould Tah prévue le 1er septembre


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Mauritanien Sidi Ould Tah prendra officiellement ses fonctions de (…)
Lire la suite

Grave accident de circulation à Tamarou


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un accident de la route s’est produit, ce mercredi 13 août 2025, à (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires