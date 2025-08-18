Le président du CES fait Grand Officier

Le président du Conseil Économique et Social (CES), Conrad Gbaguidi, a été élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre National du Bénin, mercredi 13 août 2025.

La cérémonie de distinction s’est tenue à Savalou, ville natale du président du Conseil Économique et Social (CES). C’est en présence de nombreuses personnalités, dont le Président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou, parrain de l’événement.

Conrad Gbaguidi a exprimé sa gratitude au Chef de l’État, à la Vice-Présidente de la République, et aux institutions. « Cette distinction n’est pas seulement un honneur personnel. Elle est aussi un hommage rendu à toute l’équipe du CES », a indiqué le récipiendaire.

Cette distinction, l’une des plus hautes de la République, salue un parcours exemplaire. Conrad Gbaguidi est honoré pour son engagement constant et sa contribution au développement du Bénin, notamment à la tête du Conseil Économique et Social.

M. M.

