Le président de la CRIET suggère des mesures aux Etats

Deux propositions ont été faites par Docteur Cyriaque Dossa, président de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) aux Etats africains en proie à la menace terroriste à leurs frontières.

A la conférence publique organisée par la Chaire Unesco des droits de la personne humaine et de la démocratie à l’Université d’Abomey-Calavi, vendredi 19 mai dernier sur le thème : « Justice et extrémisme violent tendant au terrorisme », Docteur Cyriaque Dossa, président de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a fait deux propositions aux Etats africains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Docteur Cyriaque Dossa a suggéré aux Etats de renforcer le dispositif législatif en matière de lutte anti-terroriste notamment le code pénal. Le spécialiste en sciences criminelles propose également la création d’une force régionale.

M. M.

30 mai 2023 par ,