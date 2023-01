Le président de la CEDEAO félicite le Bénin pour la bonne tenue des élections

En visite de travail à Cotonou mercredi 11 janvier 2023, le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Mokhtar Sissoco Embalo a félicité le gouvernement et le peuple béninois pour le bon déroulement des élections législatives.

La paix et la stabilité consolidées à travers la tenue des élections législatives inclusives au Bénin. Dans sa déclaration à la presse après un tête-à-tête avec le Chef de l’Etat béninois, le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Mokhtar Sissoco Embalo a félicité le peuple béninois, le gouvernement, tous les partis politiques qui ont pris part aux élections du 8 janvier 2023. Le chef de mission d’observation électorale de la CEDEAO poursuit-il, m’a fait part de ‘’comment les élections législatives se sont déroulées dans la paix’’.

Lors de leur entretien, les deux personnalités ont échangé sur la stratégie que développe la CEDEAO pour faire face à l’insécurité et le développement commun des pays. « J’ai reçu ses félicitations avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté. A nouveau, je veux le remercier pour son attention toute particulière à notre endroit et lui dire combien le Bénin tient à jouer sa participation au sein de notre communauté sous régionale aussi bien pour le renforcement de la démocratie, des libertés, de la bonne gouvernance que pour notre sécurité commune, la lutte contre le djihadisme », a déclaré le président Patrice Talon.

Akpédjé Ayosso

