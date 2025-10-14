mardi, 14 octobre 2025 -

Réunion du Conseil consultatif de haut niveau sur l’emploi

Le président de la BAD participe aux travaux à Washington




Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah, a participé, lundi 13 octobre 2025, aux travaux du Conseil consultatif de haut niveau sur l’emploi du Groupe de la Banque mondiale à Washington, D.C.

En marge des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) à Washington, le Conseil consultatif de haut niveau sur l’emploi a tenu une réunion. La séance a réuni des dirigeants d’institutions financières internationales, des ministres et des chefs d’entreprises ainsi que le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah. L’objectif est de créer des emplois par le biais d’investissements à fort impact.

« La jeunesse africaine n’est pas un fardeau à gérer ; elle est le moteur de l’avenir de notre continent », a déclaré Ould Tah. Selon lui, il faut investir dans les compétences adéquates, formaliser l’économie informelle et apporter un soutien massif aux MPME. Le Conseil consultatif de haut niveau sur l’emploi a mené des échanges sur le tourisme et la formation professionnelle, deux secteurs importants en Afrique.

Sidi Ould Tah n’a pas manqué de présenter les initiatives de la Banque qui visent à accélérer la création d’emplois. Il s’agit notamment de la Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique avec une mobilisation de plus de 105 milliards de dollars de financement qui devrait générer 19 millions d’emplois d’ici fin 2025. Un nouvel outil de suivi de la qualité des emplois et de l’inclusion dans les projets financés par la Banque a été aussi mis en place.

A.A.A

14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




