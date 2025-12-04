jeudi, 4 décembre 2025 -

Coopération interparlementaire

Vlavonou reçoit une délégation de députés français




Une délégation de députés français a été reçue mardi 2 décembre 2025 par le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbèhounou Vlavonou. Conduits par Christian Baptiste, député de Guadeloupe et président du groupe d’amitié France-Bénin, les parlementaires français ont multiplié les échanges au Palais des Gouverneurs, à Porto-Novo.

Les parlementaires venus de Paris mardi 2 décembre 2025, ont découvert l’hémicycle, rencontré leurs homologues béninois et passé en revue les projets conduits entre les deux Assemblées. Les échanges ont notamment porté sur l’appui aux secteurs sociaux, considérés comme prioritaires des deux côtés.

Christian Baptiste a rappelé que cette mission s’inscrit dans une coopération parlementaire déjà nourrie. « Nous voulions venir constater sur le terrain ce qui est engagé dans l’éducation, la santé et l’économie », a-t-il expliqué. Il s’agit de son premier déplacement en Afrique.

À l’issue de l’entretien, le député français a salué la teneur des discussions avec Louis Vlavonou, qu’il a décrit comme « un homme d’expérience ». Le président du Parlement béninois a insisté, selon lui, sur l’importance d’une lecture contextualisée des pratiques démocratiques. « Aucun pays n’a de leçons à donner à un autre », a rapporté Christian Baptiste.

Le député français a défendu une approche humaniste du développement. « L’homme doit rester au centre. Le capital ne peut pas tout guider », a-t-il affirmé, plaidant pour des politiques publiques qui renforcent l’accès à la santé et au savoir.
Pendant leur séjour au Bénin, les députés français vont visiter plusieurs sites touristiques dont la cité lacustre de Ganvié.
M.M.

4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




