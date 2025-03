Le président Talon ramène la paix à la mosquée centrale de Porto-Novo

Les protagonistes de la crise de succession à la mosquée centrale de Porto-Novo fument désormais le calumet de la paix à l’issue d’une rencontre, mercredi 26 mars 2025, avec le président Patrice Talon.

La paix est revenue au sein de la mosquée centrale et de la communauté musulmane de Porto-Novo. Un accord a été trouvé avec les contestataires du choix du nouvel imam Abdou Samadou Alalouko, désigné suite à la mort de l’imam Houzeifat Amzat.

Le calme est revenu à l’issue d’une rencontre, mercredi 26 mars 2025, avec le Chef de l’Etat Patrice Talon.

Ce jeudi 27 mars, les deux camps se sont rendus à la préfecture de Porto-Novo pour rencontrer le préfet de l’Ouémé, Marie Akpotrossou. Cette rencontre a permis de sceller officiellement la réconciliation. Le message était clair : la division appartient désormais au passé.

La crise avait éclaté après la mort de l’imam Houzeifat Amzat, le 19 mars 2025. Abdou Samadou Alalouko a été désigné comme le nouvel imam sous l’autorité du patriarche Karim Urbain Da Silva. La succession s’est vite transformée en un conflit. L’Union Islamique Départementale (UID) de l’Ouémé a dénoncé ce choix, jugé précipité et non conforme aux pratiques de la communauté.

Désormais, les deux camps reconnaissent l’autorité et la légitimité du nouvel imam Abdou Samadou Alalouko.

M. M.

27 mars 2025 par ,