Vodun days 2026

Le président Talon invite le monde à Ouidah




À quelques heures du lancement des Vodun Days 2026, le président Patrice Talon a adressé, mercredi 7 décembre 2025, un message au monde entier.

Dans une publication sur sa page Facebook, accompagnée du programme officiel en photo, le chef de l’État a confirmé que les Vodun Days démarrent « dès ce jeudi 8 janvier 2026 et ce sur 3 jours ».

« Ouidah nous accueillera dès ce jeudi 8 janvier 2026 et ce sur 3 jours pour l’édition 2026 des #VodunDays », a écrit Patrice Talon.

Le président s’est réjoui de l’écho international de cette manifestation culturelle. « En cette circonstance, je suis heureux que le monde puisse apprécier à travers nos rites, danses, adeptes et cultes, la richesse et la splendeur de notre tradition ancestrale qu’est le Vodun », a-t-il souligné.

Patrice Talon a souhaité la bienvenue aux visiteurs attendus de plusieurs pays. « Je souhaite la bienvenue à tous les festivaliers venus du monde entier pour cette célébration culturelle », a-t-il ajouté.

Il a également appelé les Béninois à se mobiliser, sur place ou à distance. « J’invite tous mes concitoyens d’où qu’ils soient et où qu’ils soient, à se joindre à cette célébration en se rendant dans la cité historique de Ouidah ou en étant connectés à elle par l’esprit et le cœur », a-t-il déclaré.

Les Vodun Days 2026 visent à valoriser le patrimoine spirituel et culturel du Bénin, berceau du Vodun, à travers des rituels, des danses traditionnelles et des cérémonies ouvertes au public.

Le programme détaillé des activités est disponible sur le site officiel : vodundays.bj
M. M.

7 janvier 2026




