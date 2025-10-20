lundi, 20 octobre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L'ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l'Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Elections communales de 2026 au Bénin

Le président Talon entame des concertations avec l’UP-R




Le président Patrice Talon a engagé une série de concertations politiques avec la direction de l’Union Progressiste - le Renouveau (UP- R), dans le cadre des élections communales de 2025.

Depuis samedi, le chef de l’État passe en revue, département par département, les propositions de candidatures du parti Union Progressiste - le Renouveau (UP-R) aux élections communales de 2026, selon des sources bien informées. Ce dimanche 19 octobre, les discussions se sont poursuivies jusque tard dans la soirée avec les représentants de l’Atacora, de la Donga, du Borgou, des Collines, de l’Ouémé et du Plateau.

Ces échanges, selon plusieurs sources, visent à “apprécier, examiner et harmoniser” les positionnements sur les listes dans le cadre des élections communales de 2026.

Le chef de l’Etat clôturera lundi ce cycle de consultations avec la délégation de l’Atlantique. Cette dernière étape marquera la décision finale sur les candidats à présenter dans les circonscriptions électorales.

20 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




