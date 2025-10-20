Le président Talon entame des concertations avec l’UP-R

Le président Patrice Talon a engagé une série de concertations politiques avec la direction de l’Union Progressiste - le Renouveau (UP- R), dans le cadre des élections communales de 2025.

Depuis samedi, le chef de l’État passe en revue, département par département, les propositions de candidatures du parti Union Progressiste - le Renouveau (UP-R) aux élections communales de 2026, selon des sources bien informées. Ce dimanche 19 octobre, les discussions se sont poursuivies jusque tard dans la soirée avec les représentants de l’Atacora, de la Donga, du Borgou, des Collines, de l’Ouémé et du Plateau.

Ces échanges, selon plusieurs sources, visent à “apprécier, examiner et harmoniser” les positionnements sur les listes dans le cadre des élections communales de 2026.

Le chef de l’Etat clôturera lundi ce cycle de consultations avec la délégation de l’Atlantique. Cette dernière étape marquera la décision finale sur les candidats à présenter dans les circonscriptions électorales.

20 octobre 2025 par ,