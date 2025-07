Le président Talon dialogue à cœur ouvert avec le secteur privé

Le président Patrice Talon a reçu, vendredi 18 juillet 2025, plusieurs chefs d’entreprises au Palais de la Marina.

Une rencontre s’est déroulée dans une ambiance détendue au Palais de la Marina, vendredi 18 juillet 2025 entre le chef de l’Etat et plusieurs chefs d’entreprise. « J’ai souhaité échanger avec vous de manière conviviale, sans stress… C’est pour cela que j’ai voulu que ce soit un petit cocktail », a déclaré le président Patrice Talon, dès l’ouverture.

Le chef de l’Etat a rappelé les progrès réalisés depuis quelques années, soulignant que le Bénin devient de plus en plus attractif pour les investissements, malgré l’absence de ressources naturelles majeures. « Le Bénin progresse bien et donne un signal de progrès… Même sans ressources naturelles exceptionnelles, tout le monde peut grandir, de l’artisan au grand industriel », a indiqué Patrice Talon.

Le président a aussi salué la contribution essentielle du secteur privé à cette dynamique de développement.

Des chefs d’entreprise séduits

Les chefs d’entreprise présents ont accueilli avec enthousiasme la démarche présidentielle. Plusieurs parni eux ont exprimé leur admiration pour la vision du Gouvernement et les réformes mises en œuvre.

Charles Isaac Fiberesima, Directeur Général de BSIC Bénin, n’a pas caché son enthousiasme. « Nous avons senti une vision, une volonté de faire du Bénin une terre d’investissement. Et ça, c’est extrêmement important ».

Même son de cloche chez le DG de la BOA Bénin, Abdel Mumin Zampalegre qui a indiqué : « Nous avons l’avantage d’avoir un Président visionnaire… On voit un bond spectaculaire. On ressort ragaillardi ».

Les patrons repartent rassurés. Ils restent engagés à faire grandir l’économie nationale à travers des investissements durables et des emplois de qualité.

M. M.

20 juillet 2025 par ,